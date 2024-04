Coachella 2024: El regreso de No Doubt es el plato fuerte

Desde la primera vez que se realizó el Festival de Coachella el los días 9 y 10 de octubre de 1999, aunque para el entonces no se generó muchas ganancias económicas, expertos advirtieron que el evento se convertiría rápidamente en uno de los mejores en todo el ámbito musical del mundo, a pesar que al año siguiente debió de ser cancelado.

Paul Tollett y Rick Van Santen fundaron el evento que estaba destinado a ser la antítesis de Woodstock, y con el pasar de los años la predicción fue un hecho gracias a la extensión, primero de dos a tres días y finalmente en el 2012 a seis.

Para la próxima edición que comenzará este viernes 12 de abril, los ocho escenarios disponibles (Coachella, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma y Quasar), recibirán la visita de distinguidas personalidades como Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat, Peso Pluma, Carin León, Young Miko, Santa Fe Klan, Kevin Kaarl, Depresión Sonora, Hermanos Gutiérrez, Ludmilla, Son Rompe Pera y Red Pears.

Sin embargo, no cabe duda que el plato fuerte será el regreso luego de casi 10 años de ausencia de No Doubt.

El Festival de Coachella se podrá ver en vivo por YouTube. El Festival de Coachella se podrá ver en vivo por YouTube. / Instagram: @coachella

El regreso de No Doubt

De la mano de sus integrantes originales Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young, la banda de Rock alternativo procedente de Anaheim, California, hará vibrar a las miles de personas que acudirán para recordar varios de sus clásicos inolvidables.

“ Será un lazo realmente lindo para la relación, porque éramos chicos cuando nos conocimos por primera vez y ya sé cómo se sentirá porque estamos muy sincronizados cuando estamos en el escenario. Será como volver a andar en bicicleta. Nos reiremos, nos miraremos y diremos: ‘Dios mío, ahí estás’ ”, indicó Stefani en una entrevista en enero, momento en que se confirmó el regreso de la banda.

No Doubt se une a Jane´s Addiction, Pixies, Rage Against the Machine y The Stooges, además de la versión de Guns N’ Roses con los históricos Axl Rose, Slash y Duff McKagan, como las bandas que se regresan al escenario del Coachella.