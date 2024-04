Woody Allen no descarta grabar una nueva película a sus 88 años

El legendario cineasta Woody Allen, conocido por su larga y exitosa carrera en la industria del cine, ha revelado que no descarta la posibilidad de realizar una nueva película a sus 88 años.

En una reciente entrevista con AirMail, Allen expresó:

“Estoy indeciso al respecto. No quiero tener que salir a recaudar dinero. Me parece un fastidio. Pero si alguien me llama y me dice que quiere financiar la película, lo consideraría seriamente. Probablemente, no tendría fuerza de voluntad para decir que no, porque tengo muchas ideas”.

Los seguidores y admiradores de su trabajo estarán atentos a cualquier anuncio sobre algún próximo proyecto.

“Coup de Chance”

La última obra de Allen, “Coup de Chance”, es un thriller erótico filmado en Francia con actores francófonos.

Aunque la película fue lanzada recientemente en los cines de Estados Unidos por MPI Media Group, distribuidores de sus dos últimos títulos, la experiencia de distribución ha llevado a Allen a reflexionar sobre los cambios en la industria del cine.

El director mencionó:

“Me da igual que me distribuyan aquí o no. Una vez que lo consigo, ya no lo sigo. La distribución ya no es lo que era. Ahora la distribución son dos semanas en un cine... Todo el negocio ha cambiado, y no de forma atractiva. Todo el romanticismo del cine ha desaparecido”.

Controversia y cancelación

El reconocido director ha enfrentado críticas y controversias en los últimos años debido a acusaciones formuladas por su ex pareja, Mia Farrow.

A pesar de ello, Allen ha continuado trabajando y creando películas. En la misma entrevista, el director dio su opinión al respecto:

“Alguien me preguntó por la cultura de la cancelación, y le dije: ‘Si te van a cancelar, esta es la cultura de la que quieres que te cancelen’. Porque, ¿quién quiere formar parte de esta cultura?”.