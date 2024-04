VIDEO. ¿Adrián Uribe buscará la presidencia de México?

¿Sus fanáticos especulan si se trata de otra de sus bromas o es enserio? ¿Qué opinas?

Les tengo un mensaje muy importante! 🇲🇽 Publicado por Adrián Uribe en Martes, 9 de abril de 2024

El comediante mexicano, reconocido por su personaje ‘El Vítor’, anunció que incursionará en la política y se lanzará como candidato.

El comediante mexicano, Adrián Uribe, mandó un mensaje mediante sus redes sociales donde anuncia que se lanzará a la política próximamente.

Destacó que, tras muchas invitaciones rechazadas, ha decidido regresarle algo a su país, y que México necesita algo más que un político, un ser humano.

“Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles con una gran sonrisa. No me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han dado durante todo este tiempo. Soy alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sobre todo que sea honesto, de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo”, concluyó.

Sus fanáticos se sorprendieron ante el anuncio y han iniciado a especular. Primero cuestionan que sea real el anuncio, pues considerando que Uribe es un comediante, creen que todo se trata de algún nuevo sketch.

En tanto otros han empezado a averiguar con qué partido político participará y de qué será su candidatura. Si buscará la presidencia o alguna diputación.

“Excelente noticia, eres un gran ser humano”, “es broma, verdad”, “no, en la política no”, “vas de presidente”, “prefiero verte en tus proyectos que en política”, “serás un buen presidente”, son algunos de los comentarios.