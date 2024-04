¿Se borró los tatuajes? Christian Nodal sorprende a sus fans con su nuevo rostro libre de tatuajes

El cantante mexicano exhibió en su cuenta de Instagram el drástico cambio que sufrió, en los últimos meses. Christian Nodal pretendía retirar por completo los tatuajes de su rostro.



Hasta el momento, Nodal no ha destapado si es un cambio permanente, gracias a un tratamiento láser, si recurrió al maquillaje para lucir irreconocible o es una creacion de la Inteligencia Artificial.



Las imágenes de la nueva imagen de la pareja de Cazzu desataron un sinfín de reacciones por parte de sus fans, precisando que es idéntico a Johnny Depp.



“Johnny Depp mexicano”, “Dios mío pero el cambio fue para mejor, estás que ardes”, “Qué hermoso sin tatuajes”, “Con la primera foto creí que era Johnny Deppp”, “Mucho mejor que con tatuajes”, se puede leer en redes sociales.



UN CAMBIO DE IMAGEN



El intérprete de “No te contaron mal” decidió darle un giro a su apariencia luego de saber que se convertiría en padre.



El artista se sometió a un tratamiento para quitarse casi todos los tatuajes de su rostro, pues deseaba que su hija Inti lo conocira al natural.



Quería eliminar algunos antes del nacimiento de su hija Inti, por lo que en mayo de 2023 habló del proceso, asegurando que es muy doloroso.



“Me hice el de la nariz, la rosa una por aquí, todo esto de aquí arriba y unos brillitos que tengo por acá. Los otros sí los voy a dejar. Me dolió muchísimo y para lo que se fue, no sé, todavía están muy visibles y todo por la rebeldía”, comentó en un programa de podcast al que fue invitado.