Esposa de Calvin Harris confesó que escucha a Taylor Swift cuando él no está

Cuando se trata de escuchar la música que te gusta, no hay exs que valgan. Así lo demostró la presentadora británica Vick Hope, esposa del DJ Calvin Harris, al confesar que disfruta de las canciones de Taylor Swift.

Calvin Harris y Taylor Swift fueron una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo. Ambos tuvieron una relación amorosa entre 2015 y 2016, pero esto no es obstáculo para que la actual esposa de Harris escuche la música de la ex de él.

Apenas su esposo se va de casa, ella pone la música de Swift a todo volumen.

“En cuanto mi marido se va, escucho a Taylor Swift. Es entonces cuando me permito mi pequeña dosis. Sólo son un par de canciones, me desahogo y ya está”, confesó Hope este lunes en un episodio de su programa de BBC Radio 1, ‘Going Home with Vick, Katie and Jamie’, según reseñó People.

Y es que para muchos no es fácil resistirse a los temas de Swift. Por algo tiene 14 premios Grammy en su trayectoria. De esta manera, la esposa de Calvin Harris se declaró fans de Swift.

Taylor y su ex novio Calvin Harris Foto: Grosby Group

Hope hizo su confesión cuando ella y su presentadora Katie Thistleton leían mensajes de los espectadores. En uno de los mensajes, alguien les preguntó qué hacían cuando sus parejas no estaban. Fue allí, cuando Hope expresó que no sabía si responder a la interrogante. No obstante, se atrevió y soltó su respuesta, por lo que ahora ocupa los titulares de la farándula.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes: “La esperanza de Vic para el primer ministro”, “Es una mujer hermosa, segura de sí misma y con un gran sentido del humor. Sabe que no tiene nada de qué preocuparse, todo el mundo tiene ex, pero normalmente no son tan famosos y adorados en todo el mundo como el suyo”,

Calvis Harris y Vick Hope

A Calvis Harris y Vick Hope la vincularon por primera vez sentimentalmente a inicios de 2022 y se casaron en septiembre de 2023 en una ceremonia al aire libre en Northumberland, Inglaterra.

Desde entonces, han tratado de mantener un perfil, aunque últimamente se les ha visto más seguidos juntos en distintos eventos como la pasada entrega de los premios Grammy, realizada en febrero.