Warner Bros. quiere otra entrega de “The Matrix”: Estos son los planes de preproducción

A pesar de su bajo rendimiento en taquilla, The Matrix Resurrections ha generado un debate entre los fans de la saga. Algunos la consideran una digna sucesora de las películas originales, mientras que otros la consideran una decepción. Es por eso que los ejecutivos de Warner Bros. quieren revancha.

Es por eso que la gran productora cinematográfica le encargó a Drew Goddard, el guionista nominado al Oscar por The Martian que también dirigió The Cabin in the Woods, escribir y dirigir una nueva entrega de Matrix, bajo la producción ejecutiva del creador de la franquicia, Lana Wachowski.

“Drew llegó a Warner Bros con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes”, dijo Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros Motion Pictures a Deadline.

“Todo el equipo de Warner Bros Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de Matrix, agregando su visión al canon cinematográfico que los Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”, añadió.

Carrera de Drew Goddard

Drew Goddard es un director, guionista y productor estadounidense nacido en 1975. Es conocido por su trabajo en series como Buffy Cazavampiros, Alias y Lost, y por películas como The Cabin in the Woods, Malos tiempos en El Royale y The Martian.

Comenzó su carrera como escritor en la serie Buffy Cazavampiros, donde también dirigió algunos episodios. Luego pasó a escribir y producir otras series de televisión como Alias y Lost.

En 2012, dirigió su primera película, The Cabin in the Woods, una película de terror con humor negro que recibió críticas muy positivas. Su siguiente película, Malos tiempos en El Royale, también fue un thriller con un elenco estelar.

En 2015, dirigió The Martian, una película de ciencia ficción basada en la novela del mismo nombre. La película fue un éxito de crítica y taquilla, y le valió a Goddard una nominación al premio Óscar al Mejor Guion Adaptado.