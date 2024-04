Todos los detalles de Wrestlemania 40 y el regreso de ‘La Roca’

Después de 18 años, Dwayne Johnson, ‘La Roca’, vuelve al ring de la WWE con Wrestlemania 40, y no precisamente, promocionando como actor alguna nueva película, sino como uno de los combatientes junto al Campeón Universal Roman Reigns, con quien enfrentará a Cody Rhodes y al campeón mundial de peso pesado, Seth Rollins.

El evento más importante de la lucha libre será este 6 y 7 de abril, pero será en el primer día cuando todos tendrán la oportunidad de ver la batalla épica ante al regreso de ‘La Roca’, cuyo último combate fue en el 2016 cuando en seis segundos derrotó en el WrestleMania 32 a Erick Rowan.

La pelea en parejas la anunciaron este viernes. Según Marca, en ese momento, la condición para el combate fue que “si Rhodes y Rollins ganan, ‘The Rock’ no podrá estar en el ring la noche siguiente para el combate del evento principal entre Reigns y Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE. Si The Rock y Reigns ganan, dicho combate se regirá por las normas que imponga ‘The Bloodline Rules’ (‘The Rock’ y Reigns)”.

Shop the largest collection of #WrestleMania merchandise at the WrestleMania Superstore. Open tomorrow through Monday at the @PAConvention, this free to attend event is a must experience event for any WWE fan!



DETAILS: https://t.co/vwUQTnvbHg pic.twitter.com/3dXFls6ZBQ — WWE (@WWE) April 3, 2024

Horarios y cartelera de Wrestlemania 40

Depor indicó que tal como se viene haciendo desde la pandemia del 2020, la Wrestlemania la harán en dos días. La sede del evento será el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania.

Un promedio de 65 mil espectadores podrán disfrutar en vivo de esta batalla son igual, que comenzará a desde las 7:00 p.m. (ET) o 5:00 p.m. Centro de México. Mientras que en Estados Unidos, serán las 9.00 p.m. en Washington D. C., Distrito de Columbia, EE. UU.

Según Depor, las carteleras son las siguientes:

Cartelera Día 1 de Wrestlemania 40

-Campeonato Mundial Femenino: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch.

-Ladder Match por el Campeonato Indiscutible en Parejas de WWE: The Judgment Day (Damian Priest & Finn Bálor) (c) vs. DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz & R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. New Catch Republic (Pete Dunne & Tyler Bate).

-Latino World Order (Rey Mysterio & Dragon Lee) vs. Santos Escobar & Dominik Mysterio.

-Jey Uso vs. Jimmy Uso.

-Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai & Kairi Sane).

-Campeonato Intercontinental: Gunther (c) vs. Sami Zayn.

-The Bloodline (Roman Reigns & The Rock) vs. Cody Rhodes & Seth «Freakin» Rollins. La condición en este combate: si The Bloodline gana, la lucha de Roman Reigns vs. Cody Rhodes del Día 2 será un “Bloodline Tribal Rules”, mientras que si Cody y Seth ganan, The Bloodline no podrá intervenir.

Cartelera Día 2 de Wrestlemania 40

-Campeonato Mundial de Peso Pesado: Seth «Freakin» Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

-Philadelphia Street Fight: The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins & Montez Ford) (con B-Fab) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam & Rezar) (con Scarlett & Paul Ellering).

-LA Knight vs. AJ Styles.

-Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton.

-Campeonato Femenino de WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley.

-Campeonato Universal Indiscutible de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes.

Recuerda que desde una hora antes podrás empezar a ver el kickoff del evento.