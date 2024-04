“Expediente de lo inexplicable” en Netflix: ¿De qué trata la nueva docu-serie que te hará replantear tus pensamientos?

“Expediente de lo inexplicable” es una docu-serie intrigante recién estrenada en Netflix que explora fenómenos paranormales y misterios sin resolver.

Esta serie nos sumerge en un intrigante mundo de casos basados en investigaciones reales. Cada episodio aborda fenómenos inexplicables y desapariciones desconcertantes que desafían nuestra lógica convencional.

Detalles de “Expediente de lo inexplicable”

Sinopsis

Su sinopsis oficial lee: ‘’Encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos perturbadores se exploran en esta escalofriante serie documental de investigación.’’

Recomendados

¿Casos reales?

Desde avistamientos de ovnis hasta experiencias de abducción extraterrestre, los relatos presentados nos llevan a cuestionar lo que consideramos posible. Uno de los aspectos más impactantes de la serie es la posible autenticidad de los testimonios.

Esto se debe a que cada caso está respaldado por las personas involucradas, quienes comparten sus experiencias de primera mano.

Esta inclusión de testimonios reales añade credibilidad a las historias y plantea interrogantes incómodas: ¿Son estas personas actores siguiendo un guion, o están contando algo que verdaderamente experimentaron?

Los episodios exploran desde exorcismos hasta visiones fantasmales, sumergiéndonos en un universo desconocido y desafiando los límites de nuestra percepción de la realidad. Los espectadores encontrarán historias que buscan replantear lo que se creía posible.

Inspiración en clásicos

La serie toma inspiración de clásicos como “Misterios sin resolver” y la icónica serie de los 90, “Expediente X”.

Aunque se inspira en estas producciones, “Expediente de lo inexplicable” tiene su propio estilo único. La serie combina elementos de suspenso, intriga y especulación para brindar una experiencia cautivadora y sorprendente a los espectadores.

Fecha y hora de estreno

La docuserie está programada para estrenarse este 3 de abril a las 3 AM (Eastern Time). En otros países, como México y Guatemala, se estrenará a la 1 AM, mientras que en España saldrá a la luz a las 9 AM.

Tráiler