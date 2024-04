Disney Plus lanza el tráiler de ‘Tiger’: De esto trata el documental ambiental de la plataforma

Disney Plus ha emocionado a los amantes de la naturaleza al lanzar el tráiler de su próximo documental ambiental, titulado “Tiger”. La película, producida por DisneyNature, estará disponible en la plataforma este mes.

El tráiler nos ofrece una visión íntima de la vida de los tigres en su hábitat natural. La película sigue la historia de Ambar, una joven tigresa que cría a sus cachorros en los bosques de la India.

A medida que los cachorros de tigre crecen, deben aprender a sobrevivir en un entorno lleno de desafíos, enfrentándose a peligros como pitones, osos e incluso otros tigres de diferentes manadas.

Dirección y producción

La película ha sido dirigida por Mark Linfield, reconocido cineasta que ha trabajado en otros proyectos de DisneyNature, como “Earth”, “Chimpanzee” y “Penguins”.

Linfield ha dedicado 1,500 días a la filmación de “Tiger”, capturando imágenes impresionantes que ofrecen una experiencia cinematográfica única. Además de Linfield, la película cuenta con la co-dirección de Vanessa Berlowitz y Rob Sullivan, y la producción de Linfield, Berlowitz y Roy Conli.

Junto con “Tiger”, Disney Plus también lanzará un filme complementario titulado “Tigers on the Rise”. Este documental celebra el resurgimiento de los tigres en el mundo y destaca los desafíos que enfrentan tanto los animales como las comunidades humanas.

Narrado por Blair Underwood, “Tigers on the Rise” resalta los esfuerzos de veterinarios, científicos y patrullas comunitarias para garantizar la coexistencia pacífica entre los tigres y las personas.

Fecha de estreno

“Tiger” y “Tigers on the Rise” estarán disponibles para su transmisión en Disney Plus el 22 de abril de 2024, coincidiendo, a propósito, con el Día de la Tierra.

Los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de estos emocionantes documentales que nos acercan a la belleza y fragilidad de la vida silvestre.

Tráiler