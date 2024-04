Maluma reaparece en sus redes sociales luego del nacimiento de su hija

El pasado 9 de marzo, Maluma se convirtió en padre por primera vez, situación que sin dudas fue una noticia que impactó al entretenimiento musical latinoamericano, sin embargo, no todo fue color de rosas debido a la polémica que se origino en los días posteriores ante varias críticas de personas presentes en la misma clínica donde se generó el acontecimiento.

La llegada de Paris Londoño Gómez, en la Clínica Rosario en Medellín, generó complicaciones ya que según varios medios de comunicaciones en Colombia, basándose en relatos de asistentes dentro del establecimiento de salud, el famoso cantante habría dado la orden de cerrar los accesos para preservar fuertemente su privacidad, impidiendo así a otras mujeres que estaban por ser también madres y a sus respectivos familiares en mantener contacto entre ellos.

Desde entonces poco se ha sabido del músico, quien se mantiene un poco alejado de la industria musical y de las redes sociales para mantenerse completamente ocupado en su nuevo rol de padre.

Reaparición en redes sociales

En el primer día del mes de abril, este lunes Juan Luis Londoño Arias utilizó la red social, Instagram, para reaparecer y dar algunos detallas de cómo transita su día a día desde un lado mucho más privado y familiar.

“ Perdón que he estado tan perdido, pero el deber de ser padre me llama y esto ha estado un boleo serio. Esta gorda vino a cambiarnos el mundo, pero de una manera muy positiva. Cuando dicen que los bebés vienen con inspiración y con bendiciones es muy cierto ”, explicó Maluma mediante un video en su historias.