Beyoncé y Cher fueron homenajeadas en los iHeartRadio Music Awards 2024

La noche de este lunes 1 de abril, se desarrollaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, una nueva edición de los iHeartRadio Music Awards 2024, evento que se destacó por premiar a grandes figuras de la industria musical, así fue el caso de Beyoncé al recibir el “Premio Innovador” y Cher por ser honrada con el premio “Icon”.

Cabe destacar que la noche fue dominada por Taylor Swift, quien se apoderó del premio “artista del año” y “artista pop del año”.

La cantante no pudo estar presente en el evento debido a sus compromisos profesionales, sin embargo, agradeció por el reconocimiento a través de un video: “A cualquiera que me haya incluido en esas elecciones, le estoy muy, muy, muy agradecido por ello. Tenemos tantas cosas interesantes por delante. Continúo con la gira y lo más importante es que tengo un nuevo disco llamado The Tortured Poets Department, que saldrá el 19 de abril”.

Beyoncé

La ex Destiny’s Child, recibió el “Premio Innovador”, distinción que recibió de la mano del ícono musical, Stevie Wonder. Notablemente emocionada ante la sorpresa de quién le entregó el premio, la cantante y empresaria estadounidense de 42 años aprovechó la oportunidad para confesarle: “siempre que alguien me pregunta si hay alguien a quien podría escuchar por el resto de mi vida, siempre eres tú. Dios te bendiga. Solo quiero agradecerte por motivar al mundo a convertirse en un lugar mejor”.

Además de agradecer a Wonder por ser parte de su inspiración, también expresó su gratitud a Rosetta Tharpe, Tracy Chapman, Linda Martell, Prince, Andre 3000, Tina Turner y Michael Jackson, por ser los innovadores artísticos que la inspiraron a lo largo de los años

Cher

Por su parte, Cher fue honrada con el premio “Icon”, gracias a sus extraordinarias contribuciones a la música y la cultura pop durante más de medio siglo y ser una de las artistas musicales más rentables de la historia al vender más de 100 millones de discos, sin olvidar que es la única artista que tiene una canción número uno en una lista de Billboard durante siete décadas consecutivas, además de tener en su historial de triunfos importantes premios como el Oscar, Emmy y Grammy.