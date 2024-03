Estos títulos dicen “adiós” de Hulu en el mes de abril

Como cada mes, al igual que existen múltiples estrenos, también se muestra una larga lista de series y películas que se despiden de los espacios de Hulu.

La plataforma streaming estadounidense le dirá adiós a una larga lista de películas entre las que destaca: Blade Runner 2049, Shazam! y Shazam! Fury of the Gods, además de Wonder Woman, entre otros.

La rotación de títulos en las plataformas de streaming es el resultado de una combinación de factores, que incluyen contratos de licencia, consideraciones financieras, estrategias de contenido y la necesidad de mantener un catálogo fresco y atractivo para los suscriptores. Aunque puede ser frustrante para los usuarios ver que sus títulos favoritos desaparecen, es parte inherente del modelo de negocio de estas plataformas y puede contribuir a una experiencia de visualización más dinámica y diversa a largo plazo.

Si no has visto las siguientes películas que verás a continuación, pues debes apurarte porque te queda poco tiempo.

Series y películas que se despiden en abril dentro de Hulu

15 de abril

Savage Salvation | 2022

The Menu | 2022

Monster Family 2: Nobody’s Perfect | 2021

Son of Bigfoot | 2017

Beast of Burden | 2018

Mr. Right | 2015

The Program | 2015

The War With Grandpa | 2020

Black Death | 2010

Drunk Stoned Brilliant Dead: The Story of the National Lampoon | 2015

The Two Faces Of January | 2014

Benediction | 2021

Banana Split | 2018

Permanent | 2017

Escape from Pretoria | 2020

30 de abril