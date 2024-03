Ricky Martin contó cómo es su vida sexual tras divorciarse

El divorcio de Ricky Martin con el pintor Jwan Yosef, no ha sido impedimento para que el cantante se mantenga activo en el plano de lo sexual, por lo que contó sin tapujos cómo experimenta esta área de su vida.

El intérprete de la ‘La Copa de la Vida’ y Yosef se divorciaron en el verano del 2023 luego de seis años de matrimonio. De los cuatro hijos del cantante, a los dos menores Lucía y Renn, los tuvo durante su relación con el pintor sirio, con quien según él mismo ha expresado, se dio una ruptura bajo mutuo consentimiento.

El portal Quien publicó que el boricua habló en entrevista con Andy Cohen de SiriusXM, sobre cómo pasa su vida sexual después del divorcio. Cuando el entrevistador le consultó sobre si ha salido con alguien, Ricky Martin contestó: “En Absoluto”.

El cantante prosiguió diciendo que “bueno, ¿Qué son las citas?” preguntó y seguidamente refirió: “¿Como más de cuatro veces?... No”.

Confesó que se mantiene activo sexualmente a través de las “booty call” o “llamadas de botín”, que es el contacto con alguien ya conocido para sostener un encuentro sexual sin compromisos, ni en una relación establecida. Se trata de un acuerdo estrictamente sexual.

“Sí, quiero decir, vamos… Aquí somos adultos”, manifestó el artista, según cita Quien.

Ricky Martin retomó su faceta como actor

Ricky Martin en 'Palm Royale' (ERICA PARISE)

Mientras Ricky Martin sigue disfrutando de su vida de soltero, hizo una pausa en su gira con Enrique Iglesias y Pitbull para volver al mundo de la actuación con la miniserie de comedia de Apple, Palm Royale.

Sobre su trabajo en la miniserie, el boricua dijo a La Vanguardia que “fue la oportunidad de trabajar con varias leyendas de la actuación como Carol Burnett y Kristen Wiig, Laura Dern y Allison Jenny, o sea, ganadores del Oscar. Pero si a eso le añades una historia maravillosa que toca unos puntos sociales que ayudan al público a cambiar un poquito su forma de pensar, no me pude resistir. Este es el tipo de historias que a mí me gusta contar. Además, yo nunca había entrado en la comedia y poder hacerlo rodeado de los maestros del género ha sido un sueño”.