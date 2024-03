Cantante Luis R. Conriquez denunció que fue atacado por su ex esposa y su ex suegra

El cantante Luis R. Conriquez de corridos bélicos, oriundo de Caborca, Sonora, ha hecho una denuncia pública sobre un ataque sufrido por parte de su ex esposa, ex suegra y ex cuñada mientras disfrutaba de unas vacaciones con su nueva pareja. En un video compartido en redes sociales, Conriquez relató los eventos que llevaron al incidente, comenzando por su separación de su ex pareja el pasado 8 de enero.

Explicó que tomó la decisión de alejarse por el bienestar de sus hijos, enfatizando en la importancia de mantener la paz en el hogar. A pesar de su preferencia por evitar chismes y polémicas, decidió hacer pública la situación que enfrentó.

Luis R. Conriquez estaba de vacaciones en una casa y llegó su ex esposa

El cantante detalló que alquiló una casa para disfrutar de unas vacaciones tranquilas con su nueva pareja y sus amigos, pero que su ex esposa, su hermana, su madre y una amiga de ella supieron dónde se encontraba y entraron sin permiso a la propiedad. Según su relato, estas personas se dirigieron al cuarto donde él se encontraba con su novia y lo atacaron violentamente.

Conriquez mostró evidencia de los golpes que recibió, afirmando haber sido agredido con una veladora durante el altercado. Expresó su consternación por la situación, manifestando que considera que la situación ha ido demasiado lejos y que desea que el público conozca la realidad de lo ocurrido.

Asimismo, el cantante reafirmó que no es una persona malintencionada y que continúa cumpliendo con sus responsabilidades familiares. Sin embargo, también defendió su derecho a buscar su propia felicidad y a seguir adelante con su vida. La denuncia de Luis R. Conriquez ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con numerosos comentarios de apoyo y solidaridad hacia él.

“Animo compa usted siga brillando fierro” fue uno de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Mientras tanto, las autoridades locales aún no han comentado sobre el incidente, lo que deja el caso en un estado de incertidumbre sobre posibles acciones legales que puedan emprenderse.