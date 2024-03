Sacha Baron Cohen responde a las acusaciones de Rebel Wilson: Esto fue lo que dijo

En medio de una controversia en Hollywood, Sacha Baron Cohen ha decidido responder a las acusaciones hechas por la actriz Rebel Wilson.

Wilson afirma que Baron Cohen intentó detener la publicación de su autobiografía, “Rebel Rising”. Así mismo lo mencionó: “No seré intimidada ni silenciada por abogados caros o gestores de crisis de relaciones públicas. El ‘imb**il’ del que hablo en UN CAPÍTULO de mi libro es Sacha Baron Cohen”.

Sin embargo, el representante del comediante y actor ha negado rotundamente estas acusaciones, clasificándolas de falsas.

En respuesta a estas acusaciones, el representante de Sacha Baron Cohen emitió un comunicado en el que aseguraba:

“Si bien apreciamos la importancia de alzar la voz, estas afirmaciones demostrablemente falsas se contradicen directamente con evidencia extensa y detallada, incluidos documentos contemporáneos, imágenes de películas y relatos de testigos presenciales de los presentes antes, durante y después de la producción de ‘The Brothers Grimsby’”

Acusaciones de Wilson

Desde hace varios días, la actriz australiana se encuentra en la promoción de su libro autobiográfico, donde no mencionó directamente el nombre de Baron Cohen, pero señaló:

“Cuando llegué por primera vez a Hollywood, la gente decía, sí, ‘tengo una política de no imb**iles, es decir, sí, no trabajo con imb**iles’. Yo estaba como, ‘oh, sí. Quiero decir, eso suena sensato o lógico. Pero luego realmente lo entendí porque trabajé con un imb**il enorme y sí, ahora definitivamente tengo una política de no imb**iles”

Afirmó también: “Quieres saber que las personas tienen cierta sensibilidad y decencia. Y muchas veces en la comedia no son esas personas”.

A pesar de estas controversias, la autobiografía, titulada “Rebel Rising”, está generando expectativas y está prevista para su lanzamiento el 2 de abril. El libro continuará su camino hacia el público, brindando una mirada íntima y personal sobre la vida y la carrera de Wilson.