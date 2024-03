“Es muy oscuro y muy pesado”: Colin Farrell reveló detalles de la nueva serie que protagoniza “El Pingüino”

Colin Farrell, reconocido actor, ha compartido información intrigante sobre su papel protagónico como “El Pingüino” en la próxima serie basada en el universo de The Batman.

Durante una reciente entrevista con Jonathan Blomberg, Farrell reveló que los espectadores se sumergirán en un mundo profundamente oscuro y pesado creado por el director Matt Reeves.

El actor mencionó: “Lo envolvimos, hombre. Lo hicimos. Le clavamos un tenedor hace unas dos semanas. Fue una experiencia larga y realmente maravillosa. Y es oscura, eso es lo que puedo decirte. Es realmente oscura, y realmente pesada, creo, desde luego que lo fue haciéndola. Lo que no quiere decir que no me divirtiera. Me lo pasé muy bien. Pero es increíblemente violento”.

Trama

La historia se desarrolla una semana después de los eventos de The Batman y sigue el ascenso de Oswald Cobblepot, también conocido como El Pingüino.

Tras la muerte de Carmine Falcone, Cobblepot se sumerge en un vacío y persigue poder y estatus social. La serie explorará los obstáculos y desafíos que Cobblepot enfrenta en su camino hacia la cima, mientras múltiples personajes compiten por el control de Gotham.

Farrell también confirmó que la serie tiene un tono verdaderamente oscuro y pesado. Así mismo lo dijo: “Es el ascenso de un hombre a lo que siempre ha soñado, que es un cierto poder o estatus social.’’

Continuó: ‘’Y, ya sabes, la muerte de Carmine Falcone al final de Batman deja este vacío en Gotham para ser llenado, y así hay varias personas que están agarrando para ese poder, y este es el viaje de Oswald tratando de llegar a la cima a través de obstáculos extraordinarios.’’

‘’Y es súper oscuro. Lauren LeFranc ha escrito ocho horas de televisión increíblemente retorcidas”, concluyó.

Además de Farrell, el elenco incluye a talentosos actores como Cristin Milioti, Michael Zegen y Clancy Brown. La serie está programada para estrenarse en Max en el otoño de este 2024.