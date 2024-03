Drake Bell revela que pensó suicidarse tras abuso sexual en Nickelodeon: “Quería desaparecer”

En las últimas semanas, el mundo del espectáculo se sacudió con el estreno de un documental revelador sobre los abusos y acosos sexuales que sufrieron algunos actores menores de edad de la cadena de televisión Nickelodeon, mientras estuvieron trabajando allí. Entre las victimas estuvo uno de los más reconocidos actores del canal, Drake Bell, famoso por protagonizar la serie Drake & Josh.

El relato de Drake, como era de esperarse, sorprendió y conmovió a los seguidores, que se han volcado para mandar mensajes de apoyo al actor y cantante, que ahora reveló que llegó a contemplar el suicidio cuando estaba atravesando ese momento díficil en su vida.

¿Qué dijo Drake Bell recientemente sobre su caso de abuso sexual?

En entrevista con Yordi Rosado, Bell platicó con el presentador sobre lo que atravesó durante su adolescencia en el canal y posteriormente en su vida como adulto joven, orillandolo a desconectarse de un mundo durante horas, sin contestarle a amigos ni a familiares.

“Sabía que necesitaba un empujón para sacarme de mi estabilidad. Comencé esa espiral de nuevo y fue cuando esa otra noticia se volvió viral, cuando desaparecí. Cuando estaba en Florida, ahí perdí la cabeza. Solo quería desaparecer, dejar todas esas cosas horribles atrás”, dijo.

La revelación más fuerte vino cuando Drake aceptó que por algunos momentos llegó a pensar en el suicidio: “Empecé a decirle a mi familia cosas terribles, que ya no quería estar más aquí, no sabía cómo seguir adelante. Sí, estoy seguro que hubo momentos en los que pasó por mi mente, pero realmente solo quería desaparecer, no sabía lo que significaba, pero ya no quería estar en el presente”, continuó.

Finalmente, mencionó que no respondía ninguna llamada porque solo su mente pensaba en manejar lejos del momento que vivía. Luego, la policía dio con él, acabando con su presunta “desaparición”.

“Renté un carro en Florida y solo manejé sin parar. Me detenía en bares intentando ahogar mis problemas, sin responderle a mi familia; tenía mi celular a un lado, no respondí por horas. Así que llamaron a la policía y me reportaron como desaparecida”, terminó.