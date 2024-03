‘Mending The Line’ en Netflix: Así es la película que protagoniza Brian Cox después de su gran trabajo en Succession

Brian Cox, reconocido por su destacada interpretación en la exitosa serie Succession, regresa a la pantalla con una nueva película titulada ‘Mending The Line’.

Este drama, que generó gran expectativa desde su lanzamiento en cines en junio de 2023 y su paso por diversos festivales de cine, estará disponible en la plataforma de streaming Netflix a partir del 23 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

‘Mending The Line’, dirigida por Joshua Caldwell y escrita por Stephen Camelio, presenta a Cox en el papel principal, acompañado por un elenco talentoso que incluye a Sinqua Walls, Perry Mattfeld, Patricia Heaton y Wes Studi.

Detalles de “Mending The Line”

Trama

La historia de la película gira en torno a John Colter, un veterano de guerra herido que regresa a Estados Unidos con cicatrices emocionales profundas. Colter se encuentra en Livingston, Montana, donde conoce a Ike, un pescador de mosca testarudo y más experimentado, y a Lucy, una talentosa fotógrafa convertida en bibliotecaria que lee en voz alta a veteranos.

Los tres personajes están lidiando con sus propias heridas internas, y a medida que se desarrolla la historia, enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su determinación y encontrarán una razón para seguir adelante.

Temas profundos

‘Mending The Line’ aborda temas como el trastorno de estrés postraumático (PTSD) y la búsqueda de significado en la vida. La película ofrece una mirada cuidadosa y reflexiva sobre el impacto del PTSD y cómo se puede sanar.

Aunque ha recibido un número limitado de críticas, estas han sido en su mayoría positivas, destacando la manera en que la película aborda estas temáticas universales y ofrece una receta para la sanación.

La llegada a Netflix es parte de los esfuerzos de la plataforma por ofrecer una variedad de filmes independientes en su catálogo de SVOD. La película se une a otros estrenos recientes, como ‘Your Lucky Day’, que ha obtenido buenos resultados en los rankings desde su lanzamiento.

Además, se espera que próximamente lleguen nuevos títulos a la plataforma, como ‘When You Finish Saving the World’ de A24 y ‘There’s Something in the Barn’, una película de terror y comedia de Sony.