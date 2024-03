¿Cuál fue la broma de Chumel Torres sobre Gloria Trevi que generó polémica?

Lo que para Chumel Torres fue una simple broma en mayo de 2022 se ha convertido en una batalla legal que podría costarle caro. El comediante y presentador de radio e internet publicó un meme en Twitter sobre las acusaciones pasadas contra Gloria Trevi, sugiriendo humorísticamente que “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”. Aunque el mensaje tuvo cierta popularidad en redes sociales, atrajo la atención de Armando Gómez, esposo y representante de Trevi, quien reprochó a Torres por su comentario.

Sin embargo, lo que comenzó como una discusión en línea tomó un giro inesperado cuando Trevi decidió demandar a Torres por daño moral en enero de 2023. A pesar de la controversia, Torres defendió su postura argumentando que su comentario era una simple broma y que no debería ser motivo de una batalla legal.

Así ha sido el conflicto entre Chumel Torres y Gloria Trevi

Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Torres acusó a los abogados de Trevi de acosarlo en su domicilio, elevando la tensión del conflicto.

No hagas un chiste, Chumel. Trata. https://t.co/rmJ6DADizS — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 4, 2023

Recientemente, se dio a conocer que Trevi ganó una nueva demanda contra Torres por el uso indebido de su canción “Todos me miran”. La resolución determinó que Torres deberá pagar una suma cercana al medio millón de pesos por la reproducción no autorizada de la canción con fines de lucro. Aunque Torres ha argumentado que los videos no estaban monetizados y que no se lucró con ellos, la decisión judicial ha generado controversia y ha mantenido el enfrentamiento entre ambas partes.

Lo que comenzó como una broma de mal gusto ha desencadenado una serie de eventos legales que podrían tener consecuencias significativas para Chumel Torres. El enfrentamiento entre Torres y Trevi parece estar lejos de resolverse, y continuará dando de qué hablar en el futuro cercano.