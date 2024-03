Giancarlo Esposito confesó su intención de volver a la saga de Star Wars como el Moff Gideon de The Mandalorian

El reconocido actor Giancarlo Esposito ha revelado su deseo de regresar al universo de Star Wars interpretando nuevamente al temible Moff Gideon en futuros proyectos relacionados con la franquicia.

Durante una entrevista en GQ, Esposito expresó abiertamente su amor por el universo de Star Wars, dejando en claro su interés en retomar el papel de Moff Gideon. Así mismo lo dijo: “Me encanta el universo de Star Wars. No tengo planes porque no me han llamado. Me encanta Moff Gideon porque tiene algo que yo quiero”.

Cuando se le preguntó sobre cómo podría Moff Gideon regresar en futuras entregas, Esposito compartió una teoría intrigante: “Vamos. Volví a la tercera temporada. No tenía bigote. Entonces ves todos estos clones. Une los puntos”.

El debut de Giancarlo en The Mandalorian fue ampliamente elogiado. Su interpretación del villano le valió nominaciones a los Premios Emmy en las categorías de Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática y Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática.

El personaje se convirtió en el principal antagonista de la serie, dejando una impresión duradera en los fanáticos de Star Wars.

Nueva película de Star Wars

Lucasfilm ha anunciado el desarrollo de una nueva película titulada The Mandalorian & Grogu. Aunque aún no se ha confirmado el elenco para esta película, existe la posibilidad de que Moff Gideon aparezca en ella.

La película será dirigida por Jon Favreau, quien también es el creador de la exitosa serie The Mandalorian, y contará con la producción de Kathleen Kennedy y Dave Filoni.

Detalles del filme

Se espera que la filmación de The Mandalorian & Grogu comience en junio de 2024. Aunque no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, Bob Iger, CEO de Disney, ha mencionado que es probable que la película llegue a los cines en 2026.

Los fanáticos de Star Wars esperan con entusiasmo la continuación de la historia de Moff Gideon y cómo se desarrollará en esta nueva entrega.

Mientras tanto, los seguidores de la serie pueden disfrutar de las tres primeras temporadas de The Mandalorian, que actualmente están disponibles para ser transmitidas en la plataforma de streaming Disney+.