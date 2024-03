Travis Kelce negocia como presentador de un reality show

Travis Kelce supuestamente, está en conversaciones para anotar en el marcador, y no precisamente en el campus de fútbol, sino en el mundo del entretenimiento televisivo para sumar puntos a sus altos ingresos financieros.

Según Variety, presuntamente, la estrella de la National Football League (NFL), está en conversaciones para ser presentador del reinicio del reality show de programas de juegos de larga duración ‘¿Eres más inteligente que un estudiante de quinto grado?’, el cual se transmitirá por Amazon Prime Video.

Por el momento, la participación de Travis Kelce está en conversaciones, así que en caso de finiquitarse sería una continuidad del jugador en el mundo del entretenimiento, ya que tiene experiencia como conductor en ‘Saturday Night Live’ y también con su propio programa de citas ‘Catching Kelce’, además participó en un podcast con su hermano Jason.

Por ahora, no hay pronunciamientos oficiales de Amazon Prime Video, ni de representantes de Kelce. Sin embargo, según el citado medio, la nueva versión del programa tendría a famosos como invitados.

Travis Kelce y Taylor Swift

El tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce camina con Taylor Swift tras el campeonato de la AFC ante los Ravens de Baltimore el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore.

La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift sigue de viento en popa. Hay quienes hablan de vientos de boda, y mientras tanto, la presencia de la artista en los juegos de la NFL supuestamente aumentó el ranking de los más jóvenes en los partidos. Según Variety, el romance llama la atención de los productores, quienes ven en el jugador una oportunidad para aprovechar el momento.

Lo cierto es que tanto Kelce, como la cantante viven al máximo su amor, y él no se limita para consentirla con millones de dólares, pues recientemente trascendió el dato de que en menos de año de estar saliendo con la cantautora, el jugador ha gastado ocho millones de dólares en ella. Parte de este dinero, presuntamente lo ocupó en una mansión de seis millones de dólares, pues la casa donde él vivía, valorada en 995 mil dólares, no tenía suficiente privacidad para poder compartir con la cantante, publicó The Mirror.

Entre los gastos que Travis Kelce hace para mimar a Taylor también están los jets privados, los pagos en el Bird Streets Club en West Hollywood, donde las membresías cuestan 10 mil dólares al año y la vez que pagó un millón de dólares por una suite del Super Bowl para que ella y su familia pudieran asistir.