¿Piqué trató de convencer a Shakira? La artista lo contó en ‘Última’ canción para su ex

A tan sólo tres días del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, durante la tarde de este martes, Shakira dio a conocer un extracto de ‘Última’, una de las piezas musicales de esta producción y la cual espera sea el cierre de la saga de los temas que ha dedicado a su ex Gerard Piqué.

A través de sus redes sociales, la colombiana compartió con sus seguidores un video en el que cuenta cómo fue la experiencia con esta nueva canción, detallando que tuvo que decirles a los productores que esperaron por esta pieza, ya que ella sentía que aún tenía algo en su interior que tenía que sacar.

“Última es otra balada en este álbum, además de Acróstico, que es la canción que le hice a mis hijos Milán y Sasha, es una canción que la tenía aquí (dijo señalando a su garganta) enquistada y que la tenía que sacar como sea”, expresó Shakira.

Prosiguió diciendo que “ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y contra la voluntad de todos, porque ya no querían más canciones y me decían ‘Ya Shakira, tienes que entregar este álbum’, pero yo decía: ‘No no espera, que me queda una la tengo que sacar’ y así fue”.

Luego de su relato sobre su anécdota con ‘Última’ en sus redes, sigue un extracto de esta canción que dice: “Se nos perdió el amor a mitad de camino, ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido... que ya está decidido, nos queda lo aprendido”.

En entrevista The Times UK, Shakira refirió que espera que esta sea la última canción dedicada a su ex y padre de sus hijos.

Shakira reveló que Piqué trató de convencerla

Al igual que en sus canciones anteriores, dedicadas a Piqué, en ‘Última’, Shakira no lo nombra directamente.

Haciendo un desglose de la letra del extracto que ella adelantó, se evidencia una vez más su desamor y reveló que él trató de convencerla. “No trates de convencerme, te lo pido”, expresa la cantautora. ¿De qué trató de convencerla? ¿De no terminar? ¿De que era mentira su presunta infidelidad?