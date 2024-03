Nicki Nicole habló por primera vez sobre su ruptura con Peso Pluma

La rapera Nicki Nicole se pronunció por primera vez sobre su ruptura con el también cantante Peso Pluma, destacando que el cariño de sus fans le ha ayudado a sanar.

El pasado 13 de febrero, la argentina terminó públicamente con el mexicano, difundiendo un breve comunicado a través de su historia en Instagram, luego de que circularon imágenes de él tomado de la mano con otra mujer.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo la artista en su escrito público. Desde ese entonces, no dijo más nada sobre el asunto.

Ahora, Nicki Nicole rompió el silencio con una entrevista que concedió a Billboard y en la cual confesó que la situación ya era tan pública, que consideró que su comunicado era la mejor manera de anunciar su ruptura con Peso Pluma, sin dar tantas vueltas al caso.

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, expresó Nicki Nicole.

En redes se viralizó una nueva fotografía que probaría la supuesta infidelidad de Peso Pluma Instagram: @nicki.nicole (Instagram: @nicki.nicole)

Resaltó que el cariño de sus fanaticada le ha ayudado. “Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans… Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

La trapera, de 23 años, no descarta plasmar su experiencia a través de su música, así que es muy probable que pronto le escuchemos una canción dedicada a su ex, tal como lo ha hecho Shakira y otras cantantes.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música… Hay mucha inspiración”, manifestó.

Nicki Nicole y sus proyectos

Billboard indicó que actualmente, Nicki Nicole está concentrada en su carrera musical, por lo que se encuentra promocionando su tema ‘8 AM’, el cual grabó con Miko.

El citado medio refiere que la argentina se presentará este 19 de marzo en el Encuentro de Música en Español inaugural de Billboard. Luego, el 21 de este mes, se presentará por primera vez en el WiZink Center de Madrid como parte de una gira ALMA que terminará el día 24 en el Estéreo Picnic Festival de Bogotá, Colombia.