“Quise desaparecer”: La razón por la que Lindsay Lohan desapareció de Hollywood varios años

Lindsay Lohan, una vez la estrella brillante de Hollywood, ha decidido abrirse sobre las razones detrás de su retirada de los focos hace más de una década. En una reciente entrevista que concedió a la revista Bustle, la actriz reveló cómo la implacable atención de los paparazzi impactó tanto en su carrera y en su vida personal, llevándola a tomar la difícil decisión de apartarse de la industria del entretenimiento.

Lindsay Lohan quiso escapar de la atención frenética de los paparazzis

La actriz, quien anunció su esperado regreso a la pantalla grande, reflexionó sobre cómo su trabajo se vio anulado por los interminables flashes de las cámaras y los titulares sensacionalistas. “Siento que parte de mi trabajo quedó en segundo plano debido a los paparazzi y todas esas cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera sucedido”, compartió Lohan en la entrevista.

Por otro lado, en aquel entonces la cantante y actriz no tenía los medios en donde presentar su propia versión, ya que no existían las redes sociales. “Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención (a los tabloides). Tampoco leo las cosas que salen. Porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumerges en esas cosas, te pierdes, y pueden afectarte mucho”.

Es una de las actrices más admiradas (Agencias)

Incluso hoy en día, Lindsay prefiere mantenerse alejada de las revistas de chismes que tanto afectaron su autoimagen durante años, su testimonio muestra los desafíos únicos que enfrentan las celebridades en el mundo del entretenimiento, donde la intrusión constante en su vida privada puede tener un impacto devastador en su bienestar emocional. La experiencia de la artista nos recuerda los efectos nocivos del escrutinio implacable de la vida de las celebridades y lo importante de establecer límites saludables entre la vida pública y privada.