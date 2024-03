Regina King no aguantó las lágrimas al hablar sobre su hijo fallecido: “Respeto su decisión”

Visiblemente conmovida, la actriz Regina King habló por primera vez en público sobre su hijo Ian, tras su muerte en enero del 2022 por suicidio a los 26 años.

En entrevista con Robin Roberts en Good Morning America, la actriz de 53 años, expresó que no es la misma persona desde el fallecimiento de su único hijo y confesó que ha entendido que el dolor es un amor “que no tiene a dónde ir”.

Las palabras de Regina King al citado programa las reseñó el portal The Mirror, donde se lee que ella dijo que “ahora soy una persona diferente a la que era el 19 de enero. “Para mí es importante honrar a Ian en la totalidad de lo que es, hablo de él en el presente porque siempre está conmigo”.

Manifestó que “lo que más me gusta de mí es ser la mamá de Ian. Y no puedo decir eso con una sonrisa, con lágrimas, con todas las emociones que eso conlleva si no respeto el viaje”.

Regina King, culpa y Dios

Durante la conversación, la actriz confesó que tras el fallecimiento de su hijo Ian ha sentido depresión y también culpa, ya que muchas veces se ha preguntado qué hizo mal para que él tomara esa decisión.

Contó que hijo ya había ido muchas veces a terapia, pero cree que quizá se cansó de hablar.

“Cuando se trata de depresión, la gente espera que se vea de cierta manera. Esperan que parezca pesada. Estaba tan enojada con Dios. ¿Por qué se le daría ese peso a Ian? De todas las cosas por las que hemos pasado: la terapia, los psiquiatras y los programas, Ian simplemente estaba cansado de hablar… A veces sabes que me invade mucha culpa... Cuando un padre pierde a un hijo, todavía te preguntas qué podría haber hecho para que eso no hubiera sucedido”, expuso Regina King.

A pesar de todo, destacó que respeta la decisión y que comprende que él simplemente ya no quería estar en este mundo.

“Tener que experimentar esto y no tener tiempo para simplemente sentarme con la elección de Ian, lo cual respeto y entiendo que él ya no quería estar aquí, y eso es algo difícil de aceptar para otras personas porque sí lo hicieron. No viví nuestra experiencia, no viví el viaje de Ian”, refirió.

Regina King y su hijo Ian eran muy unidos. Su última película ‘Shirley’, sobre la primera mujer que fue candidata para la Presidencia de Estados Unidos, la dedicó a su hijo.