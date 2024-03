Fanático de Titanic: hombre colecciona más de 3.000 copias de VHS del filme y lo ve una vez al día

Un hombre causó sensación al compartir su más ferviente pasión en su cuenta de TikTok: su amor por el filme ‘Titanic’ de James Cameron. Se trata de Josh, quien además se dio a conocer cuando el medio The Guardian pidió a sus lectores que compartieran sus hobbies y Josh contó que colecciona copias en VHS de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Con 118.000 seguidores, “titanicfan97″ tiene decenas de miles de visitas en casi todos los vídeos que publica sobre su hobby coleccionista. En el fondo de sus videos se pueden ver su enorme cantidad de copias del filme y además, tiene hasta su propio maniquí de Jack Dawson, interpretado por Leo.

¿De dónde nació la obsesión del coleccionista por la película ‘Titanic’?

“Cuando tenía seis años, mis padres me llevaron a ver la película al cine. Me quedé maravillado. Me encanta todo lo que tiene que ver con ella: la historia desgarradora y aterradora, y la escala épica de la producción. El reparto también es fantástico. Adoro a Leonardo DiCaprio y creo que es un actor increíble. Compré mi primera copia con mis padres cuando se estrenó en 1998. Poder volver a verla cuando quisiera me cambió la vida”, contó a The Guardian.

Años después, en 2012, encontró una docena de cintas VHS de ‘Titanic’ a la venta en una tienda de segunda mano, con lo que le entraron ganas de empezar a coleccionarlas todas. Sin embargo, fue cuando empezó a compartir imágenes de la colección en redes sociales que la gente empezó a enviar sus copias al correo de Josh.

Josh explicó que “algunos van incluso más allá, buscan en tiendas de segunda mano y me envían cajas enormes de cintas. Tengo copias de Australia, Alemania, Japón, Taiwán y más. Es una sensación increíble saber que hay tanta gente interesada en hacer crecer la colección. A mi pareja y a mí nos gusta llevar la cuenta de cuántas tenemos, pero puede ser difícil seguir la pista con todos los paquetes nuevos que recibimos.”

En su habitación de ‘Titanic’, Josh tiene cuatro televisores reproduciendo la película al mismo tiempo y ha confesado que la ve al menos una vez al día, en VHS.

JD también colecciona otros recuerdos del Titanic, como sus más de 100 copias de la banda sonora de la película, libros de referencia, accesorios auténticos de la película, ediciones internacionales y artesanías hechas por fans. También tiene réplicas coleccionables del icónico barco, una réplica de un chaleco salvavidas de principios del siglo XX y un enfriador de agua al que bautizó “Iceberg Juice”.

“La mayoría las encuentro en tiendas de segunda mano o incluso en ventas religiosas, pero son las donaciones las que realmente marcan la diferencia, hasta el 80% de la colección es donada, Me complace decir que tengo la mayor colección documentada de cintas VHS de Titanic”, contó.