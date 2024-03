VIDEO. Daddy Yankee predica por primera vez en una iglesia, ¿cuál fue su mensaje?

Hace pocos meses, el intérprete de “La Gasolina” anunció su retiro de la industria musical, por lo que a su vez compartió con todo el mundo su conversión al cristianismo.

Durante su intervención reveló algunos detalles que lo llevaron a tomar esa decisión y dejar atrás muchos años de éxitos y giras.

“Hoy quizá yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo esto aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo”, compartió con la audiencia.

UN HOMBRE IMPARABLE

El puertoriqueño comentó que él tenía un pensamiento imparable y creía que nadie lo podía detener, enfatizó que las personas pueden llegar lejos y tener éxito sin conocer de Dios y él es prueba de eso; “sin embargo, todo será en vano”, señaló.

“Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos capacitó, nos dio talentos y habilidades para que uno pueda llegar lejos sin él, y si no me crees, yo tengo un ejemplo claro. Dios me dijo - hijo mío, yo sé lo que deposité en ti, yo sé que a ti no te va a parar nadie-”, puntualizó.

“En su misericordia él sabía que yo no le tenía ningún temor al hombre y que me sentía autosuficiente de lograr lo que fuera por mi disciplina, dedicación y determinación. Él me dijo, te voy a enviar un verdugo que no lo vi venir”, señaló.

Para aquellos que no creen, efectivamente pueden llegar lejos sin Dios... pero les digo algo? Su palabra dice que él es la vida y toda la creación subsiste por el poder de Cristo... Aún aquellos que rechazan a Dios, reciben su sustento. pic.twitter.com/09fdjYVGku — Daddy Yankee (@daddy_yankee) March 11, 2024

UN ACCIDENTE LE CAMBIÓ LA VIDA

El artista comentó que Dios destruyó sus planes y le envió un verdugo llamado, salud.

“Nunca ví venir eso. Un día estaba en Colombia al borde de la muerte, estaba con un pie aquí y con el otro allá. Cuando despierto no tengo el mejor de los diagnósticos. He estado al borde de la muerte en varias ocasiones. Al borde de la muerte le digo al Señor: dame la oportunidad, si tú me revives y me ayudas y no me dejas, morirme, te voy a servir”, aclaró en su mensaje.

Finalmente, explicó que él puede hablar de la experiencia de lo que es el ángel de la muerte, y de sentirlo.

“A mí de joven me tirotearon y me dieron muchos impactos de bala y estoy vivo de milagro. Dios no estuvo lejos, siempre ha estado cerca, sin número de veces he visto amigos morirse en los plenos tiroteos, ayudarlo, recogerlos y llevarlos al hospital y Dios siempre me ha cuidado”, agregó.