Oscar 2024: Así fue la historia de cómo Robert Downey Jr. superó sus adicciones para volver a Hollywood

Robert Downey Jr., reconocido actor de Hollywood, se lleva a casa el Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por su destacada actuación en la película ‘Oppenheimer’.

Durante su discurso de aceptación, Downey Jr. expresó:

“Me gustaría agradecer mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden. Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida”

Y concluyó: “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Lo que hacemos es significativo y lo que decidimos hacer es importante. Y quiero agradecer a mi estilista, en caso de que nadie más lo haga. También a mi abogado durante 40 años, la mitad de los cuales se pasó tratando de asegurarme y sacarme de la cárcel. Gracias, hermano”.

Infancia y exposición a las drogas

Desde una temprana edad, el reconocido actor estuvo expuesto a las drogas debido a la adicción de su padre. Las drogas se convirtieron en una parte destructiva de su relación con su padre, quien intentaba expresar su amor de la única manera que conocía.

A pesar de los obstáculos personales, logró destacarse como actor desde una edad temprana. Participó en varias películas y ganó reconocimiento en la industria del cine como uno de los mejores actores de su generación.

Sin embargo, las adicciones al alcohol y las drogas comenzaron a afectar su carrera, poniendo en peligro su éxito y su vida.

Escándalo y arresto

En 1996, el escándalo estalló cuando fue arrestado por posesión de drogas y se encontraron sustancias ilegales en su automóvil. A pesar de los intentos de rehabilitación y los esfuerzos de amigos famosos por ayudarlo, continuó enfrentando problemas legales y adicciones recurrentes. Su vida personal y profesional se vieron gravemente afectadas.

En un momento crucial de su vida, Downey Jr. conoce a Susan Levin, quien se convertiría en su esposa. Levin se convierte en una influencia transformadora en su vida.

Bajo su apoyo y con un ultimátum en juego, el actor decide embarcarse en un programa de rehabilitación que combina los 12 pasos, yoga, meditación y terapia. Esta fue una decisión determinante para su recuperación.

En 2007, Robert experimenta un resurgimiento en su carrera al ser elegido para interpretar a Tony Stark en la película “Iron Man”.

A pesar de las dudas iniciales del estudio y los desafíos que enfrentaba debido a su pasado, su actuación fue aclamada y la película fue un éxito rotundo.

A partir de ahí, protagonizó numerosas películas exitosas, incluyendo la saga de los Vengadores, donde fue, según muchos fanáticos, uno, por no decir el mejor, de los personajes.