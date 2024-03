El récord que batió Billie Eilish tras el Óscar de ‘What Was I Made For?’

Finneas O'Connell y Billie Eilish posan en la sala de prensa con su Oscar por mejor canción original por "What Was I Made For?" de la película "Barbie" en la entrega de los Premios de la Academia, el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby de Lo AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Este pasado domingo se celebraron los Óscar y la gala dejó mucha celebración y algunas pequeñas sorpresas, aunque la mayoría de los ganadores eran los esperados. Tal fue el caso del triunfo de Billie Eilsish, quien, junto a Finneas O’Connell, se hizo con el premio a Mejor Canción Original, con su mega éxito ‘What Was I Made For?’ de Barbie. La noticia aunque esperada, igual causó conmoción y mucha alegría entre los seguidores de Eilish, que además se hizo con un récord muy especial en la historia de los Premios de la Acadamia.

“Muchas gracias a la Academia. Me siento como... sólo no sé cómo pasó esto”, expresó Eilish en su discurso al aceptar el galardón. “Estoy muy agradecida por esta canción y por esta película y la forma en la que me hizo sentir. Esto es para todos los que se fueron impactados por la película y por lo increíble que es. Y quiero agradecer a mi equipo y a mis padres. Los amo mucho”.

Continuó: “Quiero agradecer a mi mejor amiga Zoe por jugar a las Barbies conmigo cuando éramos niñas, y por estar a mi lado siempre”, lo que causó risas entre la audiencia. “Quiero agradecer a mis maestras de danza. A mis maestros del coro. Profesora Brigham, gracias por creer en mí. Señora T, yo no le agradaba, pero era buena en su trabajo”.

¿Cuál fue el récord que batió Billie Eilish al ganar el Óscar a Mejor Canción?

Con 22 años de edad, Billie Eilish se ha convertido en la persona más joven en ganar dos Oscar, superando un antiguo récord impuesto por Luise Rainer, que ganó su segundo Oscar a mejor actriz a los 28 años en 1938.

El segundo más joven en lograr la hazaña es ahora el hermano de Eilish y coautor Finneas, de 26 años. La dupla de artistas ganó su primer Premio de la Academia por “No Time to Die” en 2021.

Hilary Swank y Jodie Foster, que recibió una nominación a mejor actriz de reparto este año, son las únicas personas que también han conquistado el Oscar dos veces antes de cumplir 30 años.

‘What Was I Made For?’ se impuso ante la otra canción de Barbie, ‘I’m Just Ken’, interpretada por Ryan Gosling y compuesta por el productor ejecutivo de ‘Barbie The Album’, Mark Ronson, y su socio creativo Andrew Wyatt; ‘It Never Went Away’ de Jon Batiste y Dan Wilson para ‘American Symphony’; ‘The Fire Inside’ de Diane Warren para ‘Flamin’ Hot’ (’Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes’) interpretada por Becky G; y ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ de Scott George para ‘Killers of the Flower Moon’ (’Los asesinos de la luna’).