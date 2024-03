Will Smith no es el único vetado de los Premios Oscar: vea quiénes más están en la lista

Will Smith Chris Rock Will Smith Chris Rock

Cuando se habla de personas vetadas en los Premios Oscar muchos piensan en el actor Will Smith, quien hizo historia en la edición 94 de esta gala al darle una bofetada a Chris Rock en pleno evento por hablar de su esposa Jada Pinkett Smith. Al afamado protagonista de ‘Soy Leyenda’ no le importó que millones de espectadores lo estuvieran viendo y se subió al escenario durante la transmisión en vivo para golpear al humorista. Días después, la Real Academia lo vetó.

“Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia… La Junta ha decidido que, durante un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, no se permitirá al Sr. Smith asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, expuso la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) en un comunicado en el 2002.

Premios Oscar y su lista de vetados

Sin embargo, Will Smith no es el único que está vetado en los Oscar. Business Insider presentó el listado de otras seis personas que tienen el acceso negado a esta gala del cine. Vea a continuación quiénes son:

Richard Gere

Richard Gere Richard Gere

Hace 30 años, a Richard Gere lo suspendieron por 20 años en la entrega de los Premios Oscar. El motivo fue porque mientras estaba como presentador se salió del guión y habló sobre la “horrenda, horrenda situación de los derechos humanos” en el Tíbet. A pesar de la suspensión, estuvo presente en el 2003 cuando nominaron al musical ‘Chicago’ y luego en el 2013 cuando lo invitaron como presentador.

Carmine Caridi

A Caridi, fallecido en el 2019, le dieron en el 2004 una suspensión de por vida por circular ilegalmente copias en VHS de los nominados de ese año que le habían enviado como votante de la Academia.

En entrevista a The Hollywood Reporter, el actor dijo que se equivocó al prestar sus cintas y que luego, recibió una llamada en la que le advertían que las imágenes estaban en Internet.

El caso lo asumió el FBI y tanto Sony como Warner lo demandaron por infracción de derechos de autor, luego quedó absuelto de los delitos.

Bill Cosby

Bill Cosby. Foto: Mark Makela/Getty Images.

La Academia lo vetó de los Oscar por vida después de que lo declararon culpable de agresión sexual en el 2018. La organización alegó que su comportamiento iba en contra de las normativas.

Roman Polanski

Roman Polanski: El famoso director tuvo que huir de Estados Unidos por drogar y violar a Samantha Geimer, quien tenía 13 años en 1977. Foto: vía Getty Images

La suspensión para el cineasta fue permanente luego de que él se declarara culpable de tener relaciones sexuales ilícitas con una menor. Huyó de Estados Unidos y vive exiliado en Europa.

Adam Kimmel

Al director de fotografía lo expulsaron en el 2021 cuando se supo que fue acusado de agredir a dos menores y que estaba en la lista de delincuentes sexuales. Según los registros, los delitos los cometió en el 2003 y 2010, pero él entró en la Academia en el 2007.

Harvey Weinstein

ARCHIVO - Harvey Weinstein llega a la corte de Manhattan en Nueva York durante las deliberaciones del jurado en su juicio por violación el 21 de febrero de 2020. Fiscales británicos dijeron que autorizaron a la policía presentar dos cargos por abuso se AP (Mark Lennihan/AP)

Lo expulsaron tras las acusaciones en su contra de acoso sexual y violación en el 2017. Fue acusado de violación en tercer grado y de actos sexuales criminales en primer grado, por lo que lo condenaron a 23 años de prisión y posteriormente, le aumentaron la condena a 39 años.