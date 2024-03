Dua Lipa visitó su escuela de primaria y emocionó a todos los alumnos

Sin duda alguna, desde su incursión musical con su álbum debut en el 2017, Dua Lipa se convirtió en una de las máximas exponentes musicales en todo el planeta, situación que la mantiene bastante ocupada y sin mucho tiempo para compartir en su Londres natal.

Aprovechando que en los últimos día estuvo temporalmente en la capital de Inglaterra para ser una de las máximas figuras ganadoras en la reciente edición de los Brit Awards 2024 (ganó el el premio a Mejor Artista Pop), la cantautora y también modelo visitó de manera sorpresiva a la escuela primaria donde desarrolló sus primeros pasos escolares.

Emoción de los alumnos del sexto grado

En una actividad planificada por el programa de la BBC Radio 1, “Breakfast with Greg James”, Dua Lipa sorprendió a los alumnos de sexto grado de aproximadamente 10 años, generando una gran emoción en el aula de clases al momento de hacer acto de presencia: “Por favor, denle la bienvenida a la clase 6, o mejor dicho, denle la bienvenida nuevamente a la clase 6 a Dua Lipa”, dijo el conductor del programa, Greg James.

Previamente de interactuar con los alumnos, la estrella de pop compartió unos minutos con unos de los directivos de la institución académica para rememorar, gracias a un trabajo interno audiovisual, una actuación teatral de Lipa cuando era tan solo una niña y que de seguro, no pasaba por su cabeza lo famosísima que llegaría a convertirse en tan poco tiempo.

“¡Hola chicos!”, exclamó entre risas ante la sorpresiva mirada de los chicos que no se podían creer la presencia de la intérprete de “Dance the Nigth” y “Houdini”. No pasó mucho tiempo para que el video publicado en la red social, Instagram, se convirtiera en tendencia.

Cabe destacar que por ahora, tan solo se conoció el video resumen de 3 minutos y 14 segundos y en los próximos días, se podrá disfrutar más en detalle de todo lo sucedido en la visita de Dua Lipa, mediante un programa más completo en la BBC Radio 1 y todas sus plataformas digitales.