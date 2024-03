Ángela Aguilar conoce a su doble y queda en shock con el gran parecido entre ambas

Ángela Aguilar, la joven cantante de la dinastía Aguilar, conocida por su talento y carisma, vivió un momento sorprendente al encontrarse con su doble durante un programa de televisión. Este encuentro inesperado dejó a Ángela en estado de shock al descubrir el gran parecido entre ambas. A través de sus redes sociales, Ángela compartió el emocionante momento con sus seguidores.

En el video, se ve cómo la cantante se encuentra con su doble, llamada Nina, quien participó en el programa “Yo Me Llamo”. Ni Ángela ni Nina sabían del encuentro previamente, lo que añadió un toque de sorpresa y emoción al momento.

Ángela Aguilar recibió con todo el cariño a su doble y admiradora

“Estoy en shock, somos iguales y nos conocimos de sorpresa. ¿Tú tampoco sabías? Si no saben, ella estuvo en un programa que se llama Yo Me Llamo y tuve el honor de que ella me invitara a mí”, expresó Ángela, mostrando su sorpresa por el asombroso parecido entre ambas. Durante el encuentro, Ángela y Nina compartieron risas, anécdotas y momentos especiales, además de tomarse fotografías juntas. Nina expresó en el video compartido de Ángela su admiración por ella y le deseó lo mejor en su carrera y en su vida.

Algunos aseguraron que no se parecían en nada, mientras que otros destacaron el asombroso parecido entre ambas y la belleza de ambas mujeres. “Ya fui a ver si perfil y canta súper parecido, quizá físicamente no son iguales pero que bonito que pudieron conocerse”, “Que gemelas tan maravillosas”, “Esto es tener una doble razón por ADMIRAR”, “que bella que la reconozca y la trates tan linda”, “No se parecen, sólo en el corté de cabello y los outfits...” comentaron algunos usuarios en la red social.