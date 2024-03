Max: Segunda temporada de House of the Dragon ya tiene fecha de estreno y este será el elenco que tendrá

La esperada segunda temporada de House of the Dragon, precuela aclamada de Game of Thrones, finalmente tiene una fecha de estreno confirmada para este verano.

Los fanáticos podrán regresar a Westeros y sumergirse en la intrigante historia de la Casa Targaryen mientras presencian la devastadora guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, que ha dividido a la familia en dos facciones: Los Verdes y Los Negros.

Aunque los detalles exactos de la segunda temporada se mantienen en secreto, se sabe que la serie está basada en la novela “Fuego y sangre” de George R. R. Martin.

No puedo creer que estamos a solo tres meses de la segunda temporada de House of the Dragon. Vuelven los dragones, vuelven los Targaryen, vuelve el fuego y sangre.pic.twitter.com/M0z4IM444l — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 5, 2024

Te recomendamos leer: Revelan fecha de grabación de nuevo Spin-off de Game Of Thrones – Metro World News

Nuevas caras

El elenco de la segunda temporada contará con una combinación de actores conocidos y nuevos talentos. Entre los nuevos miembros del elenco se encuentran Gayle Rankin como Alys Rivers y Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

Otros actores que se unirán al elenco incluyen a Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y a Abubakar Salim como Alyn of Hull. Además, varios actores regresarán para interpretar a sus personajes de la primera temporada, como Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best y Matthew Needham

Ryan Condal reveló en una entrevista a HollywoodReporter:

“Estamos emocionados de volver a filmar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos en ambos lados de la cámara”

“Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones en la batalla. Estamos ansiosos por compartir lo que tenemos planeado”.

Además, una de las noticias más emocionantes para los fanáticos es la promesa del showrunner de que habrá más dragones en la segunda temporada.

Fecha de estreno confirmada

Después de los retrasos en la producción debido a las huelgas de los sindicatos de escritores y actores, los fanáticos pueden estar tranquilos, ya que la segunda temporada de House of the Dragon llegará a nuestras pantallas en junio de este año.