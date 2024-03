La saga de Dune tendrá una tercera entrega: Esto dijo Denis Villenueve sobre el rol que tendría Florence Pugh a futuro

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Timothee Chalamet en una escena de "Dune: Part Two." (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) AP (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

El director de Dune, Denis Villeneuve, ha confirmado emocionantes noticias para los fanáticos de la saga épica.

Durante una entrevista reciente, reveló que Florence Pugh, una de las estrellas de Dune: Parte Dos, desempeñará un papel aún más importante en la potencial Dune 3.

En la secuela, la actriz interpreta a la Princesa Irulan, un personaje que, si bien no tiene un papel destacado en esta entrega, Villeneuve ha dejado claro que su importancia crecerá en futuras entregas, especialmente en una posible Dune Messiah.

VIVA EL CINEEEEEEEE DENIS VILLENUEVE pic.twitter.com/CNIaWBrn0s — paula (@pxxbxrd) March 2, 2024

Te recomendamos leer: “Dune parte 2″: ¿Dónde se grabó la cinta? – Metro World News

En una entrevista con Moviefone Denis explicó:

“Quería crear un personaje que tuviera fuerza interior y que nunca fuera percibido como una víctima. Quería una actriz que pudiera transmitir sólo con la forma en que está escuchando”

Y continuó: “Quería a alguien con una fuerte presencia que el público pudiera ver sólo en la forma en que presenciaba los acontecimientos o escuchaba a otros personajes, que sintieran su presencia en su propio viaje, pero ella es más un testigo en esta historia.”

Siguió relatando: “Por supuesto, si hay un Mesías de Dune como planeamos, ella se convertirá en uno de los personajes destacados de toda esa serie. Estoy haciendo un poco lo que hice con Zendaya en la primera película.’’

‘’Presenté a Chani en Dune y luego se convierte en uno de los personajes principales de la segunda parte. Hago lo mismo con Florence, acabo de presentarla en la segunda parte y si hay un Mesías de Dune, se convierte en uno de los personajes principales”, concluyó.

Palabras de Pugh

Por otro lado, Florence ha confirmado que su papel en la secuela fue intencionalmente pequeño: “No importaba lo grande que fuera mi papel... Cuando charlaba con Denis, no paraba de disculparse y decir: ‘En ésta, realmente no es un papel importante. No me ofenderé. Yo le decía: ‘¡Me da igual! Sólo quiero venir a verte trabajar. Esto es un sueño’”.