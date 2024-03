La esposa de Bruce Willis reclama por la desinformación de la salud del actor

En este último fin de semana, primero del mes de marzo, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, expresó su enojo mediante un largo video en redes sociales porque según ella muchos periodistas incurren en desinformación sobre la realidad del estado de salud de su marido, quien sufre desde hace un poco más de un años de demencia frontotemporal.

Por medio de la red social, Instagram, la reconocida influencer británica se mostró en contra de una noticia en especial que involucra al reconocido actor de cine: “El titular básicamente dice que ya no hay alegría en mi marido. Puedo decirles que eso está lejos de la verdad”, aseguró.

Molestias por dichos

Heming, quien mostró en sus redes sociales a Willis junto a ella en un posteo el pasado día de los enamorados durante un viaje a las Cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, indico que todo lo que están pasando genera dolor y tristeza.

“Necesito que la sociedad y quienquiera que esté escribiendo estos estúpidos titulares dejen de asustar a la gente haciéndoles pensar que una vez que reciben un diagnóstico de algún tipo de enfermedad neurocognitiva, eso es todo. ‘Se acabó. Empaquémoslo. No hay nada más que ver. Hemos terminado.’ No, es todo lo contrario de eso. También hay mucho amor, conexión y alegría. Ahí es donde estamos. Así que dejen esos estúpidos titulares. Estas cosas de clickbait asustan a la gente. Paren de hacer eso. No hay nada que ver aquí”, expresó la mujer de 45 años.

En la actualidad, el avance de la enfermedad de Bruce Willis es muy notable, impidiéndole poder comunicarse verbalmente con otras personas debido a la progresión de la patología diagnosticada en febrero del 2023. En algunos medios, por ejemplo, se aseguró que ya no reconoce a su ex esposa, Demi Moore, aunque sí a sus tres hijas con la actriz y a sus otras dos nenas con su actual pareja.