Presupuesto millonario: James Gunn aclaró rumores sobre la producción de ‘Superman Legacy’

El director de DC Studios, James Gunn, se ha pronunciado para aclarar los rumores que circulaban sobre el presupuesto de la próxima película de Superman, titulada ‘Superman Legacy’.

Desde hace algún tiempo, se especulaba en diversas plataformas sobre la posibilidad de que el presupuesto de la película superara los 364 millones de dólares.

Sin embargo, Gunn ha salido al paso de estas afirmaciones, asegurando que no se puede confiar en las supuestas filtraciones sobre el presupuesto de la producción.

The Superman logo in ‘SUPERMAN LEGACY’. pic.twitter.com/Dv4qHzIocw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 29, 2024

Gunn, quien ahora es co-director de DC Studios, ha decidido abordar directamente los rumores y desmentirlos.

A través de Threads, compartió su sorpresa: Por supuesto que no. ¿Cómo creen que saben cuál es nuestro presupuesto?

En la industria del cine, hemos sido testigos de cómo los presupuestos de las superproducciones pueden salirse de control. Películas como ‘Gladiator 2′, ‘The Flash’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ son ejemplos de proyectos cuyos presupuestos se han disparado.

Sin embargo, Gunn y su equipo están decididos a combinar responsabilidad financiera con ambición creativa en ‘Superman Legacy’.

La visión fresca de Superman

La película, que comenzará su producción en marzo de 2024, promete ofrecer una nueva y fresca visión de la saga del icónico superhéroe.

En esta entrega, David Corenswet asumirá el papel de Superman, previamente interpretado por Henry Cavill, mientras que Rachel Brosnahan dará vida a Lois Lane. El elenco también contará con Nicholas Hoult, quien interpretará al villano Lex Luthor.

Elenco estelar

El director encargado también ha compartido imágenes detrás de escena del proceso de lectura del guión, donde se puede ver a todo el elenco reunido.

Además de Corenswet, Brosnahan y Hoult, la esperada película también contará con la participación de Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Skyler Gisondo, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Anthony Carrigan y Terence Rosemore.