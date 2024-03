La ícono de la moda Iris Apfel murió a los 102 años ¿Cuál fue su secreto de larga vida?

La ícono de la moda Iris Apfel murió este viernes a los 102 años, dejando un referente en el mundo del diseño de interiores, de vestuario y en el ámbito empresarial.

El fallecimiento de la artista fue notificado por sus familiares a través de sus redes sociales con un comunicado precisando su fecha de nacimiento (29 de agosto de 1921) y la de deceso (1 de marzo del 2024).

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar en su Instagram, donde acumulaba tres millones de seguidores.

“Muere un ícono de la moda”, “hasta siempre mi viejita maximalista, dejaste un legado y cambiaste mi manera de ver la moda por siempre. Hasta el infinito”, “gracias por tanta inspiración !!! Dios la reciba mi reina ❤❤❤❤ seguiré poniéndola de ejemplo en mis clases. La admiraré por siempre”, “inspiración eterna”, “adiós leyenda, gracias por tantos aportes maravillosos, por ser un gran ejemplo de estilo y elegancia”, fueron algunos de los miles de comentarios que recibió.

Stu Loeser, portavoz de la familia, notificó por medio de The New York Times que Iris Apfel falleció en su casa de Palm Beach, en Florida. Sin embargo, no han precisado la causa de muerte de la artista que diseñó en varias ocasiones el interior de la Casa Blanca.

Iris Apfel y su vida llena de colores

Iris Barrel Apfel partió físicamente, dejando un referente no sólo en el mundo de la moda, sino desde el punto de vista de la longevidad. No todos llegan a los 102 años, y menos en Estados Unidos, donde el promedio de vida es de 76 años, según registros del 2021.

Todos se preguntan ¿Cuál fue el secreto de la larga vida de Iris Apfel? Expertos concuerdan en que estar libre de estrés y de ansiedades ayuda a vivir más. Estar contentos, sin preocupaciones extiende la expectativa de vida, y esto es algo que destaca en cómo era la afamada diseñadora.

Iris Apfel resaltaba por su extravagante manera de vestir, con colores vivos y enormes gafas. Vestía como ella quería sin que nada más le importara. Siempre mostraba una gran sonrisa.

Hay quienes con el avance de la edad, se van dejando llevar por la depresión y se descuidan en cuanto a su apariencia, alegando que nada podrá tapar los años y que quizá ya no vale la pena cuidar la imagen, pero Iris Apfel siempre se mostraba con su maquillaje y ropa a la moda, viviendo y luciendo como le gustaba. Los colores eran importantes en la vida.

“El mundo puede ser un lugar gris, por lo que los colores, patrones y texturas son una forma de darle vida a un poco de diversión. Lo mismo ocurre con el maquillaje: quiero que mis lápices labiales sean lo más brillantes y atrevidos posibles”, dijo Iris Apfel en el 2022 a People, según recordó Efe.

Sobre sus características gafas, respondió: “La gente me decía, ‘¿Por qué son tan grandes?’ Y yo les decía que porque se alegran de verte”.

Por lo general, muchas personas cuando van comenzando sus 60 ó 70 años, creen que ya no pueden alcanzar más. No obstante, Iris Apfel logró uno de sus puntos más álgidos a los 84 años, cuando lanzó su colección en el Metropolitan de Nueva York.