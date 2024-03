Dune parte 2: ¿En cuál plataforma streaming se estrenaría la película?

La anticipación por la película “Dune 2″ ha ido en aumento a medida que se acerca su fecha de estreno.

Esta película, que forma parte de la aclamada franquicia “Dune” y está basada en la exitosa novela de Frank Herbert, promete llevar a los espectadores a un viaje mítico lleno de acción y emoción.

Sin embargo, surge la pregunta de en qué plataforma streaming estará disponible esta esperada secuela.

Me parece hermoso que Dune 2 se estrene justo un 29 de febrero. Un día que solo sucede cada cuatro años. Una fecha tan excepcional como la película misma. pic.twitter.com/CaEYsorZfp — Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) February 29, 2024

Te recomendamos leer: “Dune 2″: Conoce los actores de la secuela dirigida por Denis Villeneuve (metroworldnews.com)

Estreno en cines

Warner Brothers Discovery ha confirmado que “Dune 2″ llegará a los cines el 1 de marzo de 2024. Sin embargo, en cuanto a su disponibilidad en las plataformas de streaming, hay algunos detalles importantes a tener en cuenta.

En Estados Unidos, la película estará disponible en el servicio de streaming Max, propiedad de Warner Brothers Discovery. Los suscriptores de Max podrán disfrutar de la película una vez que haya concluido su periodo de exhibición en cines, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para su lanzamiento en esta plataforma.

A nivel internacional, la película estará disponible en diversas plataformas de streaming. En el Reino Unido, los fanáticos podrán disfrutar de la película a través de Sky Cinema. Esto asegura que los espectadores británicos también puedan tener acceso a esta esperada secuela y no se queden atrás en su lanzamiento.

En cuanto a su posible llegada a Disney+, las perspectivas no son tan claras. Aunque Warner Brothers Discovery tiene un acuerdo actual para licenciar algunas de sus películas a Hulu en Estados Unidos, el cual también se refleja en Hulu On Disney+, no hay confirmación de que se estrene en esta plataforma de streaming en el corto plazo.

Si el acuerdo se mantiene vigente en el futuro, existe la posibilidad de que la película llegue a Hulu y, por extensión, a Disney+, aunque eso podría llevar varios años.