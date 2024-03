Miley Cyrus y Pharrell Williams se unen en “Doctor (Work It Out)

Miley Cyrus Miley Cyrus / AFP (ARTURO HOLMES/Getty Images via AFP)

El primer trimestre del 2024 es sin dudas un resumen de lo que fue el año pasado para Miley Cyrus: un verdadero éxito mundial. Tan solo la semana pasada se conocía la noticia de que su éxito “Flowers” se convirtió en el más vendido del mundo en 2023 y es la primera vez que la cantante encabeza la lista que elabora la IFPI, con un equivalente a 2.700 millones de streams en servicios de suscripción de pago.

Ahora, en este inicio de marzo la famosa intérprete estadounidense publicó “Doctor (Work It Out)”, su nueva canción en colaboración por segunda ocasión con el destacado productor y cantante Pharrell Williams, siendo la primera vez en 2014 con “Come Get It Bae”.

[ También puedes leer: Max lanzará bioserie de Chespirito: esto es lo que se sabe ]

Doctor (Work It Out)

Para sorpresa de muchos, el debut de dicha canción fue en un desfile de modas de Louis Vuitton el pasado mes de enero, en un evento destinado a la colección masculina Otoño-Invierno 2024, realizado en París.

“Llegó el momento de lanzar un tema que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo terminó, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada, pero completa”, describió Miley Cyrus.

Miley comenzó con la preparación de “Used to be Young” hace dos años, al comenzar a trabajar en el proceso creativo de Endless Summer Vacation, su octavo álbum de estudio que salió en marzo del 2023.

Miley Cyrus tendrá una aparición especial en la nueva temporada de greys anatomy como Doctora en cardiología.



Su nuevo single “Doctor” estará disponible este Viernes. pic.twitter.com/9tVD88sECf — Indie 505 (@Indie5051) February 29, 2024

Grey’s Anatomy

Además del estreno musical, el mundo del entretenimiento norteamericano está a la expectativa ante el fuerte rumor de que Miley Cyrus forme parte en un capítulo de la galardonada serie Grey’s Anatomy, misma que volverá a la televisión en su temporada 20 el próximo 14 de marzo. Según Indie 505, la ex Hannah Montana personificará a una cardióloga,