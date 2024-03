La revelación de Rebecca Ferguson que ha causado revuelo en redes

La reconocida actriz Rebecca Ferguson está en el centro de la atención luego de una destacada actuación Dune: Parte Dos, donde interpreta el papel de Lady Jessica. En una reciente entrevista en el podcast Reign With Josh Smith, Ferguson hizo una revelación sobre el trato abusivo que recibió por parte de un colega en el set de filmación de una cinta previa en su filmografía.

La actriz y modelo relató su experiencia y las personas en las redes rápidamente corrieron a especular y tratar de decifrar de qué compañero o película se trataba.

¿Quién fue el actor que insultó a Rebecca Ferguson?

Sin revelar nombres, Ferguson describió al actor en cuestión como “absolutamente idiota” y compartió detalles sobre el incidente que la llevó a salir llorando del set. Según las palabras de la artista, el actor mostró un comportamiento inseguro y enojado debido a dificultades para realizar sus escenas, y llegó al punto de gritarle a Ferguson delante de todo el equipo de producción. Este trato humillante dejó a Ferguson vulnerable y sin apoyo, ya que el actor en cuestión ocupaba un lugar destacado en el elenco.

Pese a esto, Ferguson no dejó que eso la derrotara, según contó y al día siguiente afrontoó la situación, exigiendo respeto y dignidad en el set, incluso si eso significaba prescindir de la presencia del actor abusivo. Ante la negativa de los productores a tomar medidas, Ferguson exigió actuar frente a una pelota de tenis en lugar de interactuar con el actor, mostrando determinación para proteger su integridad emocional.

La revelación de Ferguson generó una oleada de apoyo en las redes sociales además de la especulación. Incluso colegas del gremio salieron en defensa de la actriz. Uno de ellos fue el reconocido actor Dwayne Johnson, que compartió un mensaje en Twitter mostrando su admiración por la valentía de Ferguson y prometiendo tomar medidas contra el actor abusivo:

“Hice una película con una co-estrella absolutamente idiota, y este ser humano era tan inseguro y estaba tan enfadado porque no podía sacar sus escenas. Y creo que yo era muy vulnerable y estaba muy incómoda, me gritó y salí llorando del set. Esta persona literalmente me miró delante de todo el equipo y me dijo ‘¿Y te llamas actriz? ¿Esto es con lo que tengo que trabajar?’”, escribió.

Ferguson no aclaró de quién se trataba, solo se encargó de negar que habían sido Hugh Jackman o Tom Cruise.

“Odio ver esto, pero me encanta ver que se defendiera de esa mierda”, escribió Johnson, quien trabajó con ella en Hércules, en su cuenta de X. “Rebecca era mi ángel de la guarda enviado desde los cielos en nuestro rodaje. Adoro a esta mujer, me encantaría averiguar quién fue”.