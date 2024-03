‘Destruye el alma’: la confesión de un actor de Marvel sobre trabajar en ese estudio

Aunque para muchos actores, trabajar en grandes estudios como Marvel representan un gran logro, existen algunos que pensarían lo contrario. Ray Winstone, conocido por su papel como Dreykoven Black Widow, es uno de ellos.

En una reciente entrevista con Radio Times, el actor británico expresó su frustración y descontento con el proceso de producción de la película de Marvel Studios, llegando incluso a calificarlo como “destructivo para el alma”.

¿Qué dijo Ray Winstone sobre trabajar en Marvel?

Winstone comenzó elogiando su tiempo en el set de Black Widow, mencionando que inicialmente se sentía satisfecho con su actuación y el resultado de su trabajo. Sin embargo, también reveló que las cosas tomaron un giro negativo durante el proceso de las regrabaciones, cuando según él, ciertos productores expresaron su descontento con la intensidad de su interpretación.

“Todo iba bien hasta que tienes que hacer los reshoots”, explicó Winstone. “Entonces descubres que han venido unos cuantos productores, y tu actuación es demasiado, es demasiado fuerte… Así es como trabaja Marvel. Puede ser destructivo para el alma porque sientes que estás haciendo un gran trabajo.”

También te interesará: Max lanzará bioserie de Chespirito: esto es lo que se sabe

El actor también admitió que en un momento dado sugirió que contrataran a otro actor para el personaje debido a las diferencias creativas y las tensiones en el set.

“De hecho, dije: ‘Deberían contratar a alguien más porque eso fue todo para mí’”, reveló Winstone. “Y terminas haciéndolo de nuevo porque estás contratado para hacerlo. De lo contrario, terminas en la corte. Es como que te pateen en las partes ítnimas”.

Estas declaraciones de Winstone van en línea con otras quejas ya reportadas por parte de miembros de la producción de Marvel tras cámara.

Hace ya más de un año, reportes extraoficiales salieron a la luz donde los artistas de efectos especiales se quejaban de maltratos y sobrecarga de trabajo por parte de los directivos y creativos del estudio. De hecho, la diferencia en la calidad de este tipo de trabajos se vio reflejada para los fans en cintas como Thor: Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e incluso las mas taquilleras como Avengers: Endgame o Spider-Man: No Way Home.