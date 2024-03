Ángela Aguilar revela por qué la sopa instantánea es su comida favorita: “Me mantiene flaca”

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en medio de controversia, ya que recientemente comentó en tono de broma que la sopa instantánea es responsable de mantenerla delgada. Aunque se supone que sus palabras fueron en tono humorístico, varios usuarios en redes sociales expresaron su molestia, argumentando que este tipo de comida no es saludable.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las sopas instantáneas?

En la última alfombra roja de Premio Lo Nuestro, Mezcalent le preguntó a Ángela qué es lo que la gente no sabía de ella, a lo que la artista respondió que pocos conocían su afición por las sopas instantáneas, en particular, por la marca Maruchan. Luego bromeó diciendo que eso es lo que la mantiene delgada.

“La gente no se imagina que me gusta la Maruchan”, mencionó la cantante, quien dijo que es lo único que pide en su catering. “¡Me mantiene flaca! ¡Ah! ¿verdad?”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Cabe señalar que la respuesta de la artista generó una gran controversia.

Los daños de la sopa instantánea

Las sopas instantáneas, como las de la marca Maruchan y otras similares, a menudo se consideran alimentos altos en sodio y bajos en nutrientes esenciales. Aquí hay algunos posibles daños asociados con el consumo frecuente de sopas instantáneas: