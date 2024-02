Quiénes fueron las celebridades que rechazaron aparecer en la nueva película de JLo

La creación de This Is Me… Now, el título del material visual de Jennifer López que acompaña al álbum del mismo nombre, se enfrentó a varios desafíos, destacando que algunos de sus colegas optaron por no formar parte de la cinta.

A pesar de su exitoso lanzamiento, La Diva del Bronx experimentó numerosos contratiempos tanto en la creación del álbum como en la realización del material audiovisual que lo acompaña. Este último presenta varios episodios que narran distintos momentos en la vida de la cantante a lo largo del tiempo.

Los problemas que tuvo JLo

Fue precisamente la película de la artista la que enfrentó la mayoría de obstáculos, principalmente debido a la negativa de participación por parte de varios artistas en la producción.

Según informantes cercanos a la también actriz, figuras destacadas como Bad Bunny, Taylor Swift, Ariana Grande, entre otros, declinaron unirse a This Is Me… Now, por diversas razones personales, incluso algunos mencionaron preocupaciones relacionadas con los matrimonios previos de la cantante.

¿Por qué rechazaron aparecer en el proyecto?

Según lo divulgado por varias fuentes especializadas, la mayoría de los “rechazos” se originaron debido a las agendas extremadamente ocupadas de las celebridades. En el caso de Taylor Swift, su negativa se basó en su participación actual en la gira mundial The Eras Tour.

En cuanto a Ariana Grande, la artista estadounidense también optó por no participar, porque estaba inmersa en la producción de la película Wicked, que tiene programado su estreno para este año.

Khloé Kardashian, integrante del clan Kardashian-Jenner, estuvo a punto de unirse al elenco de la película. No obstante, el temor a la exposición llevó a que finalmente se retirara del proyecto.

De manera similar, otros artistas como Bad Bunny, Jason Momoa, Vanessa Hudgens, Snoop Dogg, SZA, Lizzo, entre otros, también declinaron participar debido a conflictos de agenda.