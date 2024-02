En la Luna ya se escucha la música de estas superestrellas

Odysseus, la primera nave de los Estados Unidos perteneciente a la empresa Intuitive Machines, aterrizó la semana pasada en la Luna para convertirse de esta manera en la primera de dicho país en llegar al satélite luego de la misión del Apolo 17 de 1972.

La noticia emocionó a todos cuando se informó que desde su llegada rápidamente comenzó a emitir a la Tierra imágenes de la superficie Lunar, sin embargo, en las últimas horas se anunció una nueva característica ya en desarrollo que también generó buena sensaciones.

Ídolos de la música como el histórico guitarrista Jimi Hendrix, el jamaiquino Bob Marley y los estadounidenses Janis Joplin y Elvis Presley, entre otros artistas, ya se pueden escuchar en la luna gracias a una “cápsula del tiempo centrada en las artes”, misma que fue transportada en la nave de empresa que hace vida en la ciudad de Houston.

Estas fotografías difundidas por la NASA muestran imágenes del equipo de cámaras del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, las cuales confirman que la nave Odysseus completó su alunizaje. (NASA/Goddard/Universidad Estatal de Arizona vía AP) AP (AP)

Esta imagen difundida por Intuitive Machines muestra una pata de aterrizaje rota de la sonda Odysseus. (Intuitive Machines vía AP) AP (AP)

Música en la Luna

Considerada como la primera nave privada en alcanzar la superficie del satélite natural, fue enviada con el objetivo de proyectar una visión general de la cultura humana, por ello, varios de los artistas más influyentes de la historia en varios aspecto culturales entre los que se destacan, los del ámbito músical, fueron trasladadas.

La revista Billboard, indicó que la nave llevó músicas digitalizadas de los artistas ya mencionados, pero también de otros íconos con bastante influencia en el mundo artísticos como Chuck Berry, Marvin Gaye, Carlos Santana, The Who y Sly & The Family Stone y Pink Floyd, este último en concreto con su celebre disco “The Dark Side Of The Moon, mismo que en el pasado 2023 cumplió 50 años de publicado, paradójicamente casi el mismo tiempo que tardó una nave estadounidense en volver a la Luna

Cabe destacar que el Intuitive Machines confirmó que Odysseus dejará de funcionar el próximo 5 de marzo, “basándonos en el posicionamiento de la Tierra y la Luna”.