Ariana Grande reveló cómo fue audicionar para Wicked: Esto es lo que se sabe sobre la película

Durante una reciente entrevista con Zach Sang de Amazon Music, Ariana Grande compartió detalles sobre el largo proceso de preparación y audición para la película de Wicked.

La cantante reveló que dedicó seis meses enteros a este proceso, tomando lecciones de canto todos los días mientras participaba en el programa de televisión The Voice. Grande se esforzó por transformar su voz y deconstruir su estilo para demostrar que podía asumir el papel de Glinda.

A pesar de su éxito en la música, Ariana Grande confesó que no tenía expectativas de conseguir el papel en Wicked.

Te recomendamos leer: Ariana Grande habla de su relación con Ethan Slater en su nueva canción – Metro World News

Sin embargo, estaba emocionada por la oportunidad de audicionar. La cantante reveló que había estado persiguiendo a Marc Platt, productor de la película y el espectáculo de Broadway, desde que tenía 20 años. Finalmente, el día en que se enteró de que había conseguido el papel fue uno de los más emocionantes de su vida.

Para Ariana Grande, interpretar a Glinda ha sido un mar de experiencias:

“La razón por la que pensé que amaba a Glinda desde que tenía 10 años no es lo que nos hace tan afines. Algo que tiene Glinda es ese sentido tan seguro de sí misma... Creo que yo, quizá antes de conocer a Glinda y pasar mucho tiempo con ella, me atrincheraba en pequeños espacios y me disculpaba por lo que traigo y por quién soy... ‘’

Y concluyó: ‘’Es divertido verse obligado a mirarse en el espejo de ciertas maneras. La quiero mucho más después de pasar tanto tiempo con ella. Es tan fuerte”.

Trama y fecha de estreno

Wicked es un exitoso musical basado en la novela de Gregory Maguire, que se estrenó en Broadway en 2003. Sin embargo, una adaptación llegará a los cines el 27 de noviembre de 2024.

La historia ofrece una perspectiva única de los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste y su conexión con los demás personajes icónicos del mundo de Oz. Desde su estreno, los fanáticos han esperado ansiosamente una adaptación cinematográfica de esta aclamada obra.

Reparto

El reparto de la película incluye a Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, tomando los roles principales que fueron interpretados en Broadway por Idina Menzel y Kristin Chenoweth.

Michelle Yeoh se unirá al elenco como Madame Morrible, Jeff Goldblum interpretará al Mago de Oz, y Jonathan Bailey será el Príncipe Fiyero.

Otros actores como Keala Settle, Bowen Yang, Bronwyn James, Colin Michael Carmichael, Ethan Slater, Marissa Bode y Aaron Teoh también formarán parte de la película.

La decisión de reformular los personajes se debió a que Menzel y Chenoweth superaban la edad adecuada para los roles, aunque es posible que hagan cameos en la película.