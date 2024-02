Mariela Sánchez habla de su ruptura con Cristian Castro: “Me siento triste”

Cristian Castro hizo oficial el rompimiento con Mariela Sánchez, por lo que ahora ella decidió romper el silencio y compartió cómo se siente, tras la separación del cantante mexicano, pues, aunque llevaban poco tiempo juntos, han sido momentos complicados.

Cabe señalar que la historia de amor duró poco, pues fue a principios de años cuando el intérprete de Azul se dejó ver con la argentina.

Las declaraciones de Mariela Sánchez sobre su separación de Cristian Castro

La ahora exnovia del cantante fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañada de dos amigos, por lo que fue cuestionada sobre la ruptura con Castro.

Aunque Mariela al principio no quiso hablar, terminó por hacer algunas declaraciones sobre lo que vivió al lado del artista.

“No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste así que prefiero no hablar. Yo no tengo que hablar. Yo hablaba al lado de Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?”, expresó Sánchez.

“Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho. Todavía ni hablé con ellos, no saben nada”, agregó.

¿Quién fue responsable de la ruptura?

Después de que se dio a conocer la ruptura, muchos fans señalaban que uno de los motivos podría ser una supuesta mala relación de la joven con la mamá del cantante, la actriz Verónica Castro.

Sin embargo, Mariela decidió negar dicha versión, asegurando que su exsuegra siempre fue una buena persona con ella.

“Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, excelente ella”, expresó la argentina.

Por otro lado, también surgieron rumores de una supuesta infidelidad, lo que Sánchez negó rotundamente.

“Hablan muchas boludeces, como esa chica trans que habla. Pero es viejo eso que hablen las chicas de un hombre, es re viejo. Cristian estaba las 24 horas del día conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. Siempre estuvimos juntos”, declaró la joven.