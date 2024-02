Las cartas del triángulo amoroso protagonizado por George Harrison y Eric Clapton serán subastadas

En la década del setenta del pasado siglo XX, el ambiente musical mantuvo su atención por lo que fue considerado posteriormente en el argot popular como “el triángulo amoroso más famoso de la historia del rock”, mismo que fue protagonizado por los guitarristas británicos George Harrison y Eric Clapton, con la modelo Pattie Boyd como el eje principal.

Boyd conoció a Harrison en 1964 en la grabación del video de Los Beatles, “A Hard Day’s Night”. Dos años después ambos se casaron, sin embargo, en 1974 todo se derrumbó debido a que la mujer terminó con la relación para comenzar una nueva vida con Eric Clapton, primero con un noviazgo de casi tres años y luego un matrimonio que duró desde 1979 hasta 1989.

Subasta

Tras casi 50 años de lo sucedido, ahora en el presente 2024 varias de las cartas escritas por los afamados músicos destinadas a la exmodelo serán subastada por la reconocida casa de subasta Christie´s, en un evento que se desarrollará entre el 8 al 22 de marzo.

“Además de dos cartas de amor escritas a mano por Eric Clapton en 1970 (cada una valuada en 10 mil libras esterlinas), la subasta abarca una carta de 1971 de George Harrison (estimación: entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas) y un telegrama de Eric Clapton, enviada a la residencia del fallecido Beatle”, explica el portal web de Christie´s.

“Lo que deseo preguntarte es si todavía amas a tu marido, o si tienes ¿Otro amante? Todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía hay un sentimiento en tu corazón por mí? ¿Por qué dudas? ¿Soy un pobre amante? ¿Soy feo? ¿Soy demasiado débil, demasiado fuerte? Si me quieres, llévame, soy tuyo. Si no me quieres, por favor rompe el hechizo que me ata. Enjaular a un animal salvaje es pecado, domesticarlo es divino. Mi amor es tuyo”, son algunas de las palabras escritas por Eric Clapton que estarán disponibles en la subasta.