Alicia Machado revela por qué no se ha casado a sus 47 años: “He tomado mis decisiones”

Alicia Machado, la ex Miss Universo Venezolana, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la comunidad latina en la actualidad, y algo que ha llamado la atención es que a sus 47 años ha decidido mantenerse soltera, sin llegar al altar.

Por lo que la también ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos decidió revelar cuál es el motivo.

¿Por qué Alicia Machado no se ha casado?

La famosa fue invitada al podcast de Luis Potro Caballero, en el cual exploraron temas relacionados con la vida sentimental. Uno de los aspectos abordados fue la razón por la cual ella ha optado por no llegar al altar.

“Nunca he sido una mujer de pensar en casarme, yo dejé de pensar en eso hace muchos años”, comenzó Alicia.

Machado destacó que ha preferido no casarse porque no ha encontrado a la persona correcta que la inspire a hacerlo en grande.

“Yo soy blanca o negra, o sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados… 17 metros de cola y para toda la vida, o no. Yo soy una persona que creo que la vida es maravillosa, vivimos en una sociedad donde tú eres de libre albedrío y tú puedes decidir y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva”, agregó.

La relación de Alicia Machado con Christian Estrada

Destaca que recientemente la modelo terminó una relación con Christian Estrada, antes de que él entrara a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y fuera el primer eliminado.

Potro señaló que presuntamente él le pidió a Alicia que lo bloqueara, por lo que perdieron comunicación durante algún tiempo.

“Me sorprende que siendo una mujer tan inteligente no me hayas escuchado. Y después, esto sí, te lo tengo que reclamar enfrente de toda mi audiencia, este señor te prohibió hablarme. Te hizo bloquearme. ¿Por qué permitiste eso? Habla”, la custionó Caballero.

A lo que Alicia respondió: “Yo soy una mujer normal como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono y de repente empiezas con una persona… Yo soy una mujer fuerte de carácter, pero también si me sabes domar, me domas. Cuando te doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, eres su pareja, lo oyes, le haces caso, lo respetas. Yo soy de ese pensar cuando estoy enamorada. Y hay personas que te enredan y te llevan ahí”.