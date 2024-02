Actor Buddy Duress de ‘Good Time’ falleció por “coctel de drogas”

El actor Buddy Duress murió a los 38 años, según informaron sus familiares. El artista actuó en ‘Good Time’ con Robert Pattinson y también es conocido por su papel en ‘Heaven Knows What’.

El deceso del actor fue en noviembre del 2023, pero no fue sino hasta este martes cuando trascendió a los medios de comunicación, luego de que su hermano Christopher Stathis lo revelara a People.

Su hermano notificó que Duress falleció de un “paro cardíaco por un cóctel de drogas”.

Buddy Duress, el inicio de su carrera y lucha contra las drogas

El citado medio publicó que el inicio de la carrera del actor fue en el 2014 con la película ‘Heaven Knows What’ de Benny y Josh Safdie. El mismo Duress dijo en una entrevista que conoció a Josh después de ser puesto en libertad por cargos de drogas. Sin embargo debía cumplir con un programa de internación por el cual estaba huyendo.

Lo arrestaron nuevamente tras el rodaje de ‘Heaven Knows What’. “Sabes, todavía lo recuerdo. Si hubiera ido a ese programa, no habría estado en Dios sabe qué, y probablemente no sería actor en este momento. Esa es la pura verdad. No lo haría. t”, dijo Duress a SSense, según recordó People.

El tiempo en prisión le sirvió para escribir un diario que adaptaron como un guión para ‘Good Time’, donde trabajó como Robert Pattinson.

La noticia de la muerte de Buddy Duress sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que mediáticamente se desconocía sobre su deceso. No fue sino hasta este martes cuando se supo lo sucedido por su propio hermano.

El caso de Duress demuestra una vez más, los efectos fatales de un cóctel de drogas para el ser humano, Los efectos pueden ser devastadores: desde paros cardiacos, hasta trastornos cerebrales o neurológicos, además de hipertensión.

Según el portal web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, los efectos nocivos no sólo pueden ser por la mezcla de drogas como cocaína o heroína, sino también por combinar bebidas energizantes con alcohol, o por seguidamente, una tras otra.