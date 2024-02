El gesto de sorpresa de Chayanne al ver la nueva apariencia de Angélica Vale después de bajar de peso

Angélica Vale ha dejado boquiabierto a más de uno con su nueva apariencia después de bajar considerablemente de peso, y uno de los que no pudo contener su sorpresa fue el reconocido cantante Chayanne. Durante la reciente entrega del Premio Lo Nuestro, donde Vale compartió la conducción junto a Galilea Montijo, la presentadora tuvo un encuentro inesperado con el artista boricua tras bambalinas, y su nueva imagen causó asombro.

El gesto de sorpresa de Chayanne al ver a Angélica Vale reflejó la impactante transformación física que la presentadora ha experimentado. Según Vale, su pérdida de peso, que asciende a 30 kilos, fue el resultado de un tratamiento guiado por un endocrinólogo, quien identificó un problema hormonal que dificultaba su proceso de adelgazamiento.

Chayanne y Angélica Vale tienen una amistad desde hace muchos años

Este episodio ha servido como una lección para muchas mujeres, ya que Vale ha instado a buscar ayuda especializada en lugar de recurrir a dietas restrictivas que pueden poner en riesgo la salud.

El momento de encuentro entre Angélica Vale y Chayanne fue particularmente memorable. Al principio, el cantante no reconoció a Vale, pero una vez que lo hizo, su reacción fue de asombro y alegría. Con un sincero “¡Oh, my god!”, Chayanne expresó su sorpresa y no dudó en halagarla, asegurándole que se veía hermosa, como siempre.

Chayanne, conocido por su impecable comportamiento tanto en el escenario como fuera de él, demostró una vez más su calidad humana. “Hermoso Chayanne y la vale también está regia”, “¡Que lindo! Me dio tanto gusto ver este video... ¡¡Mira Que Feliz se puso al verte!!”, “Ay me muer0!! Quién fuera tú!!! Suertuda”, “Me encanta esa sencillez y ese carisma que tiene @chayanne es único en su esencia”, han comentado algunos internautas a través de las redes sociales.